Наведення порядку в домі – це не завжди приємно. Але люди, які займаються цим професійно, вже вивели ідеальні техніки і способи, які допомагають їм закінчити роботу дуже швидко, пише Real Simple.

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Насамперед мінімізуйте роботу

Всього трохи профілактики допоможе запобігти потребі лікування – і з прибиранням це працює так само. Наприклад, знімайте взуття відразу ж, як заходите у дім, аби не забруднювати коридор надто сильно.

Окрім того, кожного вечора ви можете приділяти приблизно 10 хвилин прибиранню дому для того, аби підтримувати у ньому візуальний порядок.

Чистити потрібно згори донизу

Якщо ви не хочете робити роботу двічі, тоді потрібно переконатися, що з першого разу ви робите все правильно. І прибирання потрібно починати з самого верху, адже інакше пил буде падати вниз на поверхні, які ви вже помили, і вони знову ставатимуть брудними.

Правильно використовуйте мийні засоби

Чимало людей мають звичку заливати поверхні мийними засобами, але потім змивають їх всього за кілька митей. Так робити не варто, адже засіб просто не встигає подіяти та впоратися із плямами. Натомість потрібно розпилити засіб та піти виконувати завдання. Коли ви повернетеся за 10 хвилин, навіть найжорсткіші і стійкі плями зникнуть.



Мийні засоби потрібно правильно використовувати / Фото Pexels

Невеликі завдання варто виконувати негайно

Якщо завдання займає у вас всього кілька хвилин, тоді потрібно виконати його відразу ж. Наприклад, кілька брудних тарілок краще помити після обіду, а не чекати, поки посуд заповнить цілу раковину. Те саме стосується пролитих рідин, крихт на стільниці тощо.

Виконуйте одне завдання за раз

Іноді може здатися, що потрібно хапатися за все і водночас, але такий підхід точно не дасть бажаного результату, тож краще починати з однієї справи та починати інші тільки після того, як завершите першу. Так ви закінчите загальне прибирання набагато швидше, адже не будете відволікатися від завдань та перебігати до інших.