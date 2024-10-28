Наведение порядка в доме – это не всегда приятно. Но люди, которые занимаются этим профессионально, уже вывели идеальные техники и способы, которые помогают им закончить работу очень быстро, пишет Real Simple.

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Прежде всего минимизируйте работу

Всего немного профилактики поможет предотвратить потребность лечения – и с уборкой это работает так же. Например, снимайте обувь сразу же, как заходите в дом, чтобы не загрязнять коридор слишком сильно.

Кроме того, каждый вечер вы можете уделять примерно 10 минут уборке дома для того, чтобы поддерживать в нем визуальный порядок.

Чистить нужно сверху вниз

Если вы не хотите делать работу дважды, тогда нужно убедиться, что с первого раза вы делаете все правильно. И уборку нужно начинать с самого верха, ведь иначе пыль будет падать вниз на поверхности, которые вы уже помыли, и они снова будут становиться грязными.

Правильно используйте моющие средства

Многие люди имеют привычку заливать поверхности моющими средствами, но потом смывают их всего за несколько мытей. Так делать не стоит, ведь средство просто не успевает подействовать и справиться с пятнами. Вместо этого нужно распылить средство и пойти выполнять задание. Когда вы вернетесь через 10 минут, даже самые жесткие и стойкие пятна исчезнут.



Моющие средства нужно правильно использовать / Фото Pexels

Небольшие задачи стоит выполнять немедленно

Если задача занимает у вас всего несколько минут, тогда нужно выполнить ее сразу же. Например, несколько грязных тарелок лучше помыть после обеда, а не ждать, пока посуда заполнит целую раковину. То же касается пролитых жидкостей, крошек на столешнице и тому подобное.

Выполняйте одну задачу за раз

Иногда может показаться, что нужно хвататься за все и одновременно, но такой подход точно не даст желаемого результата, поэтому лучше начинать с одного дела и начинать другие только после того, как завершите первое. Так вы закончите общую уборку гораздо быстрее, ведь не будете отвлекаться от задач и перебегать к другим.