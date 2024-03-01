Чимало людей, на жаль, стикаються з проблемами у приготуванні пшеничної каші, тому натомість обирають інші крупи. Та зазвичай уся біда полягає у неправильних пропорціях крупи та рідини, на якій ви варите кашу. І виправити ці помилки надзвичайно легко.

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Як правильно приготувати пшеничну кашу на воді

Для того, щоб приготувати звичайну пшеничну кашу на воді, вам знадобляться:

1 склянка пшеничної крупи;

2 склянки води;

сіль за смаком;

30 грамів вершкового масла.

Зверніть увагу на те, що якщо вам подобається дуже в'язка консистенція каші, ви можете додати більше води – 3 склянки замість двох. А ось якщо хочете отримати більш розсипчасту кашу, тоді обмежтеся меншою кількістю рідини.

Перед тим, як варити кашу, вам потрібно очистити пшеничну крупу від усього зайвого бруду та ретельно промити її кілька разів, аж поки вода не буде залишатися прозорою. Залийте крупу необхідною кількістю води та відразу ж додайте сіль.

Доводити до кипіння кашу потрібно на середньому вогні, після цього його варто зменшити та продовжувати варити кашу ще протягом 20 хвилин. Її потрібно регулярно помішувати, щоб вона не пригоріла до стінок та дна вашої каструлі.

Виключіть вогонь та після цього замотайте каструлю у махровий рушник на 15 хвилин, щоб крупа настоялася. Після цього можна додати туди вершкове масло та ретельно перемішати.

Як приготувати пшеничну кашу на молоці

Найкраще пшенична каша буде смакувати солодкою, тож ви можете спробувати приготувати її на молоці. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

1 склянка пшеничної крупи;

1 склянка води;

1 склянка молока;

1 чайна ложка цукру;

дрібка солі.

Ви завжди можете зробити кашу трохи більш водянистою, якщо додасте до неї ще склянку молока. Як і у першому рецепті, спершу вам потрібно почистити крупу від усього бруду, що міг у ній опинитися, а після цього вам потрібно залити кашу склянкою води та додати сіль.

На середньому вогні варіть крупу протягом 10 хвилин, а після цього додайте до каструлі склянку підігрітого молока та цукор. Варити потім кашу потрібно ще протягом 15 – 20 хвилин на зовсім невеликому вогні. Дуже важливо помішувати кашу під час приготування, щоб вона не пригоріла.

Вимкніть вогонь, додайте масло та залиште кашу настоюватися під закритою кришкою ще на 10 хвилин. У такий варіант каші ви також можете додати свіжі ягоди або ж шматочки фруктів.