Якщо ви не хочете йти зі своєї роботи, і вам подобається і посада, і роботодавець, тоді потрібно просто попросити про покращення оплати вашої праці. Насправді тільки 19% людей влаштовує їхня заробітна платня, тож ви зовсім не одні у цьому становищі.

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Оберіть правильний час, щоб запитати

Перед тим, як просити про підвищення, вам потрібно дати собі відповідь на кілька запитань. Перш за все, який фінансовий стан вашої компанії? Якщо все не йде добре, зараз точно не час просити про підвищення. В таких випадках потрібно дивитися на такі тривожні знаки, як скорочення витрат чи звільнення працівників.

Наступне питання – яке навантаження у вашого керівника? Якщо ви знаєте, що зараз ваш керівник відчуває сильний стрес чи зосереджений на багатьох речах, можливо, зараз також не варто просити про підвищення. Звертайте увагу на настрій керівника та визначте, наскільки він чи вона потребує допомоги – це також буде корисно згадати у розмові про винагороду.



Для того, щоб просити про підвищення, потрібно підібрати хороший час / Фото Pexels

Коли найкраще просити про підвищення?

У багатьох сферах бувають моменти, коли природно і зручно говорити про оплату праці. Наприклад, якщо у вашій компанії проходять щорічні або щоквартальні перевірки працівників, можливо, ваш керівник уже очікує на обговорення компенсації праці.

Ще один варіант – закінчення фінансового року, тобто 12-місячного періоду, який у компанії використовують для складання бюджету та податкової звітності. І наприкінці цього періоду роботодавці складають нові плани заробітних плат та найму.

Якщо ви бачите, що з'являється одна з цих можливостей, обов'язково скористайтеся ними.

Дослідіть тенденції зарплат

На цьому етапі ви можете зацікавитися тим, яку саме надбавку до зарплати вам варто просити. І відповідь знайти дуже просто, адже кожна робота має відповідну ринкову вартість, і зазвичай це значення перебуває у певному діапазоні.

Та на те, як високо ви можете просити підняти зарплату, впливатиме також і ваша освіта, досвід та інші фактори. Також ви можете скласти список своїх досягнень перед тим, як просити про підвищення. Зверніть особливу увагу на ті з них, які дали найбільшу користь для компанії. І якщо це можливо, використовуйте конкретні цифри, щоб проілюструвати свої досягнення.

Будьте готові до запитань

Після того, як ви поговорите із своїм керівником та наведете аргументи щодо вашого підвищення, ви маєте очікувати, що ваш запит уважно розглянуть, і до вас можуть з'явитися деякі додаткові питання. Наприклад, вас можуть запитати про деталі ваших останніх досягнень.

Ви також маєте очікувати певних переговорів. Якщо в будь-який момент ви відчуваєте невпевненість у словах керівника, поверніться до своїх доказів, щоб підтвердити свою правоту.