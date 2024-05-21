Для великого урожаю: основні правила посадки кавунів у ґрунт

Кавуни – це плід, на урожай якого чекають чимало городників. Та ця рослина надзвичайно вибаглива, і починати догляд за нею потрібно ще з правильної посадки.

Завдяки селекціонерам існує досить багато різних сортів та гібридів баштанних культур, які мають короткий вегетаційний період – і саме такі сорти найкраще підходять для північних регіонів України, де тепло триває не так довго. Та для по-справжньому багатого урожаю потрібно врахувати ще кілька правил посадки культури.

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Як правильно обрати насіння кавуна

Правильна посадка починається ще з вдалого вибору насіння, тож городникам варто зосередити на цьому увагу. Насіння гарбузових, і кавунів зокрема, може зберігатися досить довго, якщо дотримуватися основних правил – до 5 років. Та найкращий врожай дасть насіння, якому від одного до двох років.

Зважайте на те, що насіння, яке ви купуєте в магазині, вже певним чином оброблене і готове до посадки. Якщо ж це домашнє насіння, то вам потрібно провести з ним ще кілька процедур, щоб воно і справді було придатне до посадки.

Перш за все, потримайте його у теплій воді до 3 годин, а також годину – у слабкому розчині марганцю. Після цього вам потрібно викласти насіння на вату та залишити його у теплому та сонячному місці десь на 2 дні.



Кавуни потрібно висаджувати правильно / Фото Pexels

Коли сіяти кавуни у відкритий ґрунт

Чимало людей помилково вважають, що висаджувати у відкритий ґрунт кавуни можна тільки на півдні України, хоча це, звісно ж, не так. За бажанням відразу у ґрунт можна садити кавуни і дині і в холодніших регіонах України.

На півдні висівати кавуни можна відразу ж після того, як ґрунт прогріється до 12 градусів. Натомість у центральних та північних регіонах варто сильніше зважати на погоду. Якщо весна і літо не надто жаркі, потрібно зробити так звані "теплі грядки".

Для цього потрібно викопати траншею, закласти в неї гній та рослинні залишки, а після цього присипати землею і добре полити. Висота грядок може досягати 70 сантиметрів, а висота – до 1 метра. Грядки радять робити у травні, щоб ґрунт прогрівся за 10 – 14 днів.

Після цього можна садити насіння на глибину 3 – 5 сантиметрів, по дві насінинки в одну лунку. А вже згодом над грядкою встановлюють парник. Проте якщо вдень температура сягає 20 – 25 градусів, тоді його прочиняють, а після того, як почнуться теплі ночі – знімають повністю.