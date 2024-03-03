Насправді редис – це досить невибагливий коренеплід, проте є кілька помилок, які допускають городники, які можуть зробити цей овоч не таким приємним на смак. І для того, щоб уникнути їх, вам потрібно знати кілька правил вирощування редиски.

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Чому редиска виростає гіркою

Головна проблема у вирощуванні редису полягає в тому, що він може вирости досить гірким на смак. Це відбувається перш за все через неправильний догляд. І перша помилка – це надто малий полив. Коли у ґрунті занадто мало вологи, у коренеплоді чи не відразу ж починає виділятися гірчична олія, від якої редиска стає неприємно гіркою.

А ось друга причина гіркоти редису – це його пізнє прибирання. Якщо ваші коренеплоди перезріли, скоріш за все, вони вже не смакуватимуть дуже добре. Тож відкладати збір у надії, що редис ще підросте не варто.

Відіграє роль у смаку урожаю і чистота грядки. Велика кількість бур'янів може забрати у редису більшість поживних речовин, і він не буде таким смачним, як той, що виріс на охайних та чистих грядках, тож не лініться час від часу сапати рядки.



За редисом потрібно правильно доглядати / Фото Pexels

Що робити, якщо редис гірчить?

Досвідчені садівники і городники переконують, що вирощування редису починається ще з підбору правильного сорту. Найкраще підійдуть "Кармен" або ж "Меркадо". Після того, як ви посадите редис, вам потрібно не забувати про регулярний полив. Робити це потрібно двічі на тиждень, проте за умов дощової погоди його можна дещо зменшити.

Врахуйте також те, що редис потребує пухкого ґрунту, тож після поливу його потрібно розпушити. Також городники наголошують на тому, що під час посадки потрібно дотримуватися правильної відстані між редисом – тоді він не тільки не стане гірким, але і виросте досить великим.