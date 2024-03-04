Макарони – це досить легка і швидка у приготуванні страва, тож не дивно, що часто її обирають як опцію на обід чи вечерю. Та попри свою поширеність, чимало людей припускаються помилок, коли варять макарони, і через це вони починають злипатися та виглядають не так добре.

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Як правильно варити макарони

Для того, щоб отримувати ідеальну пасту кожного разу, коли ви її готуєте, вам не потрібно мати якісь особливі навички – достатньо дотримуватися кількох простих порад під час приготування.

Одне з головних правил – завжди використовуйте велику каструлю та багато води. Наприклад, якщо ви варите пів кілограма макаронів, вам потрібно використати 4 літри води. Якщо ж її буде надто мало, тоді локшина не матиме місця для того, щоб відокремитися одна від одної для того, щоб правильно приготуватися. До того ж тоді рідина стане занадто крохмалистою, а це призведе до утворення грудок у макаронах.

Також перед тим, як закидати макарони у воду, чекайте, поки вона почне сильно кипіти. Це прискорить час їхнього приготування та покращить якість пасти – адже що довше макарони будуть вбирати воду, то більш кашоподібними вони стануть.



Макарони приготувати дуже просто / Фото Pexels

Не забудьте і про те, що потрібно дуже добре посолити воду для пасти – це допоможе утримати крохмаль від гелеутворення та зменшить ризик прилипання макаронів. Ви будете здивовані, та на кожен літр води потрібно додавати столову ложку солі.

Під час приготування потрібно часто помішувати макарони, щоб локшина рухалася на не перетворювалася на грудочки і кашу. Готуйте макарони протягом такої кількості часу, що вказана на упаковці. І найкращий спосіб перевірити, чи вони вже готові – це спробувати частинку локшини.

Не залишайте їх надовго у друшляку в очікуванні соусу, адже за цей час макарони можуть злипнутися. І останнє правило – не варто промивати ваші макарони. Це дійсно може прибрати з них частинку крохмалю, але також ускладнить прилипання до них соусу.