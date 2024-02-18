Можливо, ви зробили все ідеально: поклали яйця у холодну воду, довели до кипіння, зварили, а потім знову залили холодною водою, а яйце все ще не чиститься добре. У цього може бути кілька причин.

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Чому яйця погано чистяться

Можливо, ви помітили, що яйця погано чистяться, якщо ви забули залити їх холодною водою. Та насправді у цього явища може бути більше факторів і причин.

Занадто свіжі яйця. У кожного яйця під шкаралупою є повітряна камера, що розширюється у яєць, які пролежали 1 – 2 тижні. А в більш свіжих продуктах білок не підсихає, і через це шкаралупа відділяється важче.

Неправильна температура води. Якщо ви опустите яйця у прохолодну воду, тоді білок почне згортатися та прилипати до шкаралупи, яка виконує захисну функцію яйця. Тож перед тим, як варити яйця, не забудьте нагріти їх до кімнатної температури, як і воду, в яку ви їх кладете.

Висока температура яєць. Перед чищенням яйце має обов'язково охолонути, інакше шкаралупа, що прилипла до білка, буде зніматися маленькими частинками, а не повністю, або й взагалі прилипне до білка.

Зберігання яєць в холоді. Більшість людей зберігають яйця в холодильнику, але їх точно не варто класти на нижню полицю, або ж у морозильну камеру. Через екстремально низьку температуру білок може промерзнути, і тоді яйце буде погано чиститися незалежно від того, як саме ви його варили.

Як варити яйця

Існує кілька секретів, які допомагають варити яйця так, щоб вони дуже легко чистилися. І сіль у цьому процесі допомагає далеко не завжди – набагато кращим варіантом буде додати у воду соду.

Спершу вам потрібно дістати яйця з холодильника заздалегідь та нагріти їх до кімнатної температури. Після цього всипте пів чайної ложки соди до води та легко струсіть яйця перед тим, як класти їх у каструльку.

Стежте за тим, щоб вода покривала яйця на два пальці, і тоді проблем під час чищення точно не виникне.