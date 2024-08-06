Як вибрати солодкий кавун: 4 ознаки, які треба запам'ятати

Визначити стиглий банан можна по кольору, стиглий персик чи сливу – по м’якоті, але з кавуном справа інша. Щоб дізнатися, чи він стиглий та вибрати солодкий плід з першого разу, треба знати кілька важливих моментів, якими користуються всі.

Сезон кавунів у самому розпалі. Вибір є чималий, але часом можна придбати несолодкий та водянистий кавун, відповідно задоволення від нього отримується мінімум.

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Не завжди для того, щоб придбати соковитий кавун його треба дегустувати. Якщо у вас велика сім’я і потрібно купити цілий кавун, то варто вибирати стиглість за зовнішніми ознаками.

Як вибрати стиглий кавун

Не рекомендовано купувати баштанні, які продаються біля дороги, бо вони вбирають вихлопні гази, тож користі з них мало. Щоб перевірити кавун на стиглість, звертайте увагу на 4 основні ознаки.

Шкірка

Кавун зовнішньо має бути блискучим без матового нальоту з чітко помітними смужками. На поверхні не має бути ніяких тріщин чи розломів.

Хвостик

Якщо бачите перед собою плід із зеленою плодоніжкою – вони недостиглі, тому шукайте коричневий підсохлий хвостик.



Стиглий кавун можна обрати за зовнішніми ознаками / Фото Pexels

Звук

Постукайте по кірці кавуна. Звук після цього має бути таким дзвінким, як після барабана. Якщо стиснути його, то маєте відчути легкий тріск.

Наявність плям

На дуже солодких кавунах має бути земляна пляма жовтого кольору. Це ознака того, що плід дозрів самостійно. Якщо ж пляма біла чи зелена – брати такий кавун не варто.

Цілий кавун може простояти у погребі та холодильнику хоч цілий місяць, а от розрізаний кавун треба одразу з’їдати. Не можна залишати його на ніч на столі, бо на ранок він вже скисне, тому обов’язково зберігайте в холодному місці.