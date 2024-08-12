Через те, наскільки виноград смачний, чимало людей хочуть смакувати ним навіть тоді, коли вже зовсім не сезон – а саме взимку. І, звісно ж, у ящику він не пролежить стільки часу, та є інший спосіб зберегти ягоди.

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Чи можна заморозити виноград

Якщо в зимову пору хочеться насолодитися поживним і корисним делікатесом, то ним можуть стати свіжі фрукти. Або ж – заморожені. І приготувати їх не так вже й складно, адже виноград, як і чимало інших плодів, чудово витримує заморозку, і від впливу холоду ягоди зовсім нічого не втрачають.

Вони залишаться і гарними, і смачними, і корисними. А запас вітаміну С та інших корисних речовин у винограді дуже значний і стане у пригоді взимку. Ще одна перевага домашньої заморозки – у плодах з дому ви знайдете набагато більше вітамінів, ніж у тепличних товарів, які продають у холодний час в супермаркетах.

Як заморожувати виноград

Для того, щоб виноград ідеально смакував і взимку, потрібно знати кілька правил, чи радше варіантів заморозки. Отож, ось як це потрібно зробити.

Гронами . Якщо ви не хочете обдирати окремі виноградинки, ви можете просто викласти цілі грона на піддон та помістити їх у морозильну камеру. Коли вони затвердіють, їх потрібно перемістити у пакетики, кожен з яких міститиме по 2 – 3 грона.

. Якщо ви не хочете обдирати окремі виноградинки, ви можете просто викласти цілі грона на піддон та помістити їх у морозильну камеру. Коли вони затвердіють, їх потрібно перемістити у пакетики, кожен з яких міститиме по 2 – 3 грона. Без грона. Тоді вам потрібно помити виноград, висушити його та обірвати ягоди. Після цього розсипте їх по харчових пакетах, випустіть повітря та туго замотайте. Заготовку можна вже ставити в холодильник.

Тоді вам потрібно помити виноград, висушити його та обірвати ягоди. Після цього розсипте їх по харчових пакетах, випустіть повітря та туго замотайте. Заготовку можна вже ставити в холодильник. Без грона і окремо. Якщо ви не хочете, щоб ваші ягоди позлипалися, вам потрібно після відокремлення їх від гілки викласти на піддон, аби ягідки не торкалися одна одної. Помістіть у морозильну камеру, і після того, як виноградини замерзнуть, перемістіть їх у пакети.

Якщо ви не хочете, щоб ваші ягоди позлипалися, вам потрібно після відокремлення їх від гілки викласти на піддон, аби ягідки не торкалися одна одної. Помістіть у морозильну камеру, і після того, як виноградини замерзнуть, перемістіть їх у пакети. Заморожування у цукровому сиропі. Світлі сорти винограду можна набагато краще зберігати завдяки цукровому сиропу. Його готують з двох склянок води і 1 склянки цукру. Ягоди потрібно покласти у контейнер, залити сиропом та зберігати у морозилці.

Світлі сорти винограду можна набагато краще зберігати завдяки цукровому сиропу. Його готують з двох склянок води і 1 склянки цукру. Ягоди потрібно покласти у контейнер, залити сиропом та зберігати у морозилці. Замороження у цукрі. Також можна за прикладом попереднього рецепта використати і звичайний цукор. Плоди перемістіть у харчові пакети чи спеціальні контейнери, пересипте цукром та поставте у морозильну камеру.



Виноград можна легко заморозити / Фото Pexels

Для того, щоб рівномірно розморозити виноград, з морозильної камери його на половину доби потрібно перемістити до холодильника.