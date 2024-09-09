Кабачки – це чудовий продукт, який можна використати у безлічі рецептів, але їсти їх весь час все ж може набриднути. Тож має сенс відкласти їх на потім, щоб з'їсти, коли справді захочеться. Та потрібно зробити це так, щоб вони не згнили в процесі.

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Які кабачки можна довго зберігати

На жаль, далеко не всі кабачки, що ростуть на городі, можна зберігати довго. Наприклад, добре підходять для зберігання цукіні – темно-зелені кабачки, що мають досить щільну шкірку. Також можна залишити до зими і білі кабачки – сорти "білогор" чи "білоплідний".

Шкірка таких овочів до зими стане дуже твердою, проте буде добре зберігати м'якоть. А ось жовті кабачки все ж доведеться з'їсти одразу, адже довго вони лежати точно не будуть.

Та є кілька інших ознак, які допоможуть зрозуміти, що кабачок можна відкласти до зберігання:

він стиглий, але не перестиглий;

плоди мають середній розмір;

на шкірці немає пошкоджень;

шкірка насилу протикається нігтем;

плоди не були миті;

у кабачка зберігся хвостик, що має довжину 10 сантиметрів і більше.

Такі кабачки можна відправити на зберігання відразу ж після того, як зберете врожай. Можна потерти їх від землі сухою ганчіркою і залишити на сонці просушити на кілька днів. Тоді їхня шкірка стане твердішою, і це навіть подовшить термін зберігання.

Як зберігати кабачки у холодильнику

Вдома найкращим варіантом буде скласти кабачки у холодильник, попередньо загорнувши їх у паперовий чи поліетиленовий пакет. Втім, у пакеті попередньо потрібно зробити отвори, аби овочі могли "дихати". Загортайте їх в упаковку та складіть у ящик для овочів.

Так кабачки лежатимуть до 3 місяців. Втім, якщо ви помітите сліди гниття на кабачку раніше цього часу, потрібно його дістати та з'їсти чи викинути, адже інакше гниль перекинеться на решту плодів.



Кабачки потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Як зберігати кабачки без холодильника

Насправді вам навіть необов'язково класти овочі в холодильник – можна просто відкласти їх у темне місце. Наприклад, у комору чи прямо під ліжко. Втім, цей метод буде не таким хорошим – кабачки лежатимуть 3 – 4 тижні.

Зберігати кабачки потрібно у ящику з отворами на стінках. Попередньо його потрібно застелити папером чи газетами, а кабачки ставити вертикально хвостиками догори.