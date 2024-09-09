Кабачки – это замечательный продукт, который можно использовать во множестве рецептов, но есть их все время все же может надоесть. Поэтому имеет смысл отложить их на потом, чтобы съесть, когда действительно захочется. Но нужно сделать это так, чтобы они не сгнили в процессе.

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Какие кабачки можно долго хранить

К сожалению, далеко не все кабачки, растущие на огороде, можно хранить долго. Например, хорошо подходят для хранения цукини – темно-зеленые кабачки, имеющие достаточно плотную кожуру. Также можно оставить до зимы и белые кабачки – сорта "белогор" или "белоплодный".

Кожура таких овощей к зиме станет очень твердой, однако будет хорошо сохранять мякоть. А вот желтые кабачки все же придется съесть сразу, ведь долго они лежать точно не будут.

Но есть несколько других признаков, которые помогут понять, что кабачок можно отложить к хранению:

он спелый, но не перезрелый;

плоды имеют средний размер;

на кожуре нет повреждений;

кожура с трудом протыкается ногтем;

плоды не были помыты;

у кабачка сохранился хвостик, имеющий длину 10 сантиметров и более.

Такие кабачки можно отправить на хранение сразу же после того, как соберете урожай. Можно потереть их от земли сухой тряпкой и оставить на солнце просушить на несколько дней. Тогда их кожура станет тверже, и это даже продлит срок хранения.

Как хранить кабачки в холодильнике

Дома лучшим вариантом будет сложить кабачки в холодильник, предварительно завернув их в бумажный или полиэтиленовый пакет. Впрочем, в пакете предварительно нужно сделать отверстия, чтобы овощи могли "дышать". Заворачивайте их в упаковку и сложите в ящик для овощей.

Так кабачки будут лежать до 3 месяцев. Впрочем, если вы заметите следы гниения на кабачке раньше этого времени, нужно его достать и съесть или выбросить, ведь иначе гниль перекинется на остальные плоды.



Кабачки нужно правильно хранить / Фото Pexels

Как хранить кабачки без холодильника

На самом деле вам даже необязательно класть овощи в холодильник – можно просто отложить их в темное место. Например, в кладовку или прямо под кровать. Впрочем, этот метод будет не таким хорошим – кабачки будут лежать 3 – 4 недели.

Хранить кабачки нужно в ящике с отверстиями на стенках. Предварительно его нужно застелить бумагой или газетами, а кабачки ставить вертикально хвостиками вверх.