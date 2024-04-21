Листя салату – це ідеальне доповнення до дуже багатьох страв, салатів та бутербродів. Єдиний мінус – салат може дуже швидко втрачати свіжість, якщо його не зберігати за правильних умов.

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Як зберігати листя салату свіжим

Салат може дуже погано зберігатися – буквально протягом кількох днів, якщо ви неправильно підготуєте його перед тим, як покласти до холодильника.

Салат – це той продукт, який має дуже високий вміст води, а через це може приваблювати бактерії, і згодом пліснявіти. Проте всього один п'ятихвилинний лайфхак допоможе вам створити ідеальний захисний шар для рослини. Цей спосіб працює не тільки для салату, але і для інших овочів – наприклад, шпинату. Так вони зможуть залишатися свіжими протягом кількох тижнів.

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Щоб салат не псувався надто швидко, ви можете замочити його в розчині води та невеликої кількості білого оцту. Оцет – це та рідина, яка допомагає видалити бактерії та бруд і продовжити свіжість салату, щоб це не вплинуло на смак вашої зелені.

Спершу вам потрібно відрізати кінчик салату та добре промити його від краном, а тільки після цього занурити салат у миску, що містить приблизно 60 мілілітрів оцту. Салат потрібно залишити вимочуватися приблизно на дві хвилини, а після цього знову промити листя, щоб там точно не залишилося жодного бруду.

Перед тим, як класти салат до холодильника, переконайтеся, що він повністю сухий, адже вологість теж може призвести до псування. Ви можете викласти листя на паперовий рушник для просушування.