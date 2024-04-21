Листья салата – это идеальное дополнение к очень многим блюдам, салатов и бутербродов. Единственный минус – салат может очень быстро терять свежесть, если его не хранить при правильных условиях.

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Как хранить листья салата свежими

Салат может очень плохо храниться – буквально в течение нескольких дней, если вы неправильно подготовите его перед тем, как положить в холодильник.

Салат – это тот продукт, который имеет очень высокое содержание воды, а поэтому может привлекать бактерии, и впоследствии плесневеть. Однако всего один пятиминутный лайфхак поможет вам создать идеальный защитный слой для растения. Этот способ работает не только для салата, но и для других овощей – например, шпината. Так они смогут оставаться свежими в течение нескольких недель.

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Чтобы салат не портился слишком быстро, вы можете замочить его в растворе воды и небольшого количества белого уксуса. Уксус – это та жидкость, которая помогает удалить бактерии и грязь и продлить свежесть салата, чтобы это не повлияло на вкус вашей зелени.

Сначала вам нужно отрезать кончик салата и хорошо промыть его от краном, а только после этого погрузить салат в миску, содержащую примерно 60 миллилитров уксуса. Салат нужно оставить вымачиваться примерно на две минуты, а после этого снова промыть листья, чтобы там точно не осталось никакой грязи.

Перед тем, как класть салат в холодильник, убедитесь, что он полностью сухой, ведь влажность тоже может привести к порче. Вы можете выложить листья на бумажное полотенце для просушки.