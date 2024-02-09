Зазвичай сир може лежати тижнями на полиці холодильника. Але що робити, якщо немає світла або ж доступу до холодильника? Це не значить, що ваш сир потрібно відразу ж викидати; насправді, його можна зберігати і без нього.

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Сир потрібно зберігати у особливих умовах, та деякі способи, які використовують чимало господинь, насправді можуть тільки нашкодити цьому продукту.

Як правильно зберігати сир

Якщо ваш сир лежить у холодильнику загорнутий у пластик, фольгу чи харчову плівку, вам варто вже зараз дістати його, адже це – неправильний спосіб зберігання, і через нього сир може зіпсуватися досить швидко. Та як тоді зберігати його правильно?

Найпростіший спосіб зберегти сир – залишити його у оригінальному пакуванні – особливо, коли мовиться про моцарелу чи фету, які плавають у розсолі. Втім, для твердих і напівтвердих видів сирів ви також можете використовувати для обгортки спеціальні вощанки чи спеціальний сирний папір.

Зберігати сир потрібно у спеціальних контейнерах на нижчих полицях холодильника, або ж на дверцятах. А на стіл продукт не варто виставляти раніше, ніж за годину до вживання – інакше він почне сохнути та стане вже не таким смачним.

У кожного виду сиру є також свій термін зберігання:

моцарела, рикота, козячий сир – три дні;

гауда, чедер та напівтверді сири – два тижні;

сири з пліснявою – два тижні;

тверді сири – три тижні;

камамбер, брі – півтора тижня.

Та пам'ятайте про те, що будь-який вид сиру не можна зберігати у морозильній камері, адже так і текстура, і навіть смак продукту зіпсуються, і ви не отримаєте від нього згодом задоволення.



Сир не можна зберігати у морозилці / Фото Pexels

Якщо ж у вас немає можливості покласти сир у холодильник, не біда: його все ще можна врятувати. Для цього тільки потрібно правильно запакувати продукт.

Як один з варіантів, ви можете змочити бавовняну тканину у сольовому розчині та загорнути сир у неї. А потім його потрібно покласти у темне та прохолодне місце – наприклад, на балкон. Не забувайте змочувати тканину у розчині принаймні раз на день.

Також ви можете загорнути сир у пергамент, а потім покласти у герметичний контейнер. після цього занурте його у тазик чи відро з водою. Так ви зможете зберігати сир протягом тижня навіть без холодильника.