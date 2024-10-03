Можливо, після вечері залишилося кілька кубиків сиру? Чи ви не доїли брусок, і тепер думаєте, як правильно зберігати його – в холодильнику чи ні, в пакеті чи без нього? Що ж, правил зберігання сиру не так багато, але вони допоможуть вам зберегти продукт у найкращому стані, пише Real Simple.

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Поради щодо зберігання сиру

Перш за все, якщо сир в пластиковій упаковці, яку можна закривати, це допоможе зберігати його довше, та це все ж не є ідеальним рішенням. Набагато краще буде дивитися, у що загорнути сир залежно від його сорту та м'якості.

Будь-які сири набагато краще було б зберігати в овочевому контейнері холодильника – там температура низька і, що найважливіше, стабільна. Після кожного використання сиру для його загортання потрібно використовувати свіжий шматок поліетиленової плівки, або ж брати вощаний папір.

Тривалість зберігання сиру також досить сильно залежить від сорту, тож потрібно зважати на його твердість: що вона більша, то довше може лежати сир.



Сир потрібно зберігати в холодильнику / Фото Pexels

Як зберігати різні сорти сиру?