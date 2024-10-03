Возможно, после ужина осталось несколько кубиков сыра? Или вы не доели брусок, и теперь думаете, как правильно хранить его – в холодильнике или нет, в пакете или без него? Что ж, правил хранения сыра не так много, но они помогут вам сохранить продукт в лучшем состоянии, пишет Real Simple.

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Советы по хранению сыра

Прежде всего, если сыр в пластиковой упаковке, которую можно закрывать, это поможет хранить его дольше, но это все же не является идеальным решением. Гораздо лучше будет смотреть, во что завернуть сыр в зависимости от его сорта и мягкости.

Любые сыры гораздо лучше было бы хранить в овощном контейнере холодильника – там температура низкая и, что самое важное, стабильная. После каждого использования сыра для его заворачивания нужно использовать свежий кусок полиэтиленовой пленки, или же брать вощеную бумагу.

Продолжительность хранения сыра также достаточно сильно зависит от сорта, поэтому нужно учитывать его твердость: чем она больше, тем дольше может лежать сыр.



Сыр нужно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Как хранить различные сорта сыра?