Ось як потрібно зберігати свіжі яблука, щоб вони лежали до весни: простий спосіб
Джерело:"Апостроф"
Період заготовок на зиму у самісінькому розпалі, і саме час розібратися, що потрібно робити із яблуками. І всього кілька простих порад допоможуть вам насолоджуватися фруктами майже цілий рік.
У питанні зберігання яблук дуже важливо враховувати кожен етап – і правильний збір, і навіть вибір тари для зберігання. Саме вона може захистити яблука від шкідників та гниття.
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Як правильно збирати яблука
Якщо ви хочете, щоб ваші фрукти долежали до самої весни у вас вдома і ви могли ними насолоджуватися протягом всього холодного сезону, вам потрібно звернути увагу на те, як саме ви збираєте яблука. Виявляється, вони дуже чутливі до будь-яких механічних пошкоджень, тож запам'ятайте кілька простих правил, які допоможуть вам.
- Фрукти потрібно збирати з гілки разом із плодоніжкою. Намагайтеся не обламати гілочки, адже якщо ви видалите плодоніжку, таке яблуко не буде лежати довго. Через ранку до плоду можуть проникнути різноманітні бактерії та грибки.
- Бережіть шкірку яблука. Слідкуйте також за тим, щоб під час збору ви не подряпали випадково нігтями тонку шкірку, а також намагайтеся не залишити на них слідів.
- Не обтирайте плоди. Так ви знімете зі шкірки тонкий восковий наліт – а він насправді захищає яблука від хвороб.
- Не трясіть яблуню під час зору урожаю. Якщо ви можете дістатися до кожного яблука в інший спосіб, струшувати плоди не потрібно.
- Опалі плоди з дерева потрібно збирати в окремий контейнер. І навіть якщо вони виглядають добре та не почали псуватися, краще з'їсти їх відразу, адже в них вже могли потрапити мікроорганізми з ґрунту.
Збирайте яблука обережно / Фото Pexels
Де і як зберігати яблука?
Також зверніть увагу й на приміщення, у якому будуть зберігатися ваші яблука. Підготуйте його заздалегідь та створіть умови, в яких етилен буде вироблятися не так активно. Тоді яблука зможуть "дихати" не так інтенсивно, і це значить, що вони будуть старіти не так швидко.
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Температура повітря не має перевершувати 4 градуси, а вологість варто тримати на рівні 80 – 90%, бажано без різких коливань. Також не забудьте обробити приміщення розчином вапна, мідного купоросу та водою. Змішайте ці інгредієнти та побіліть стіни.
Зберігають плоди зазвичай у дерев'яних ящиках, або ж у картонних коробках. І ідеальним варіантом все ж стануть ящики з дерева, збиті дрібними цвяхами з рейок. Вкладати плоди слід шарами, плодоніжками догори.