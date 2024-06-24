Бур'ян між плиткою зникне назавжди: потрібно запшикати простим розчином тільки раз

Бур'ян між плиткою на дачі може серйозно зіпсувати вигляд вашого подвір'я. Та для того, щоб його видалити, не обов'язково використовувати хімікати чи виривати їх вручну.

Бур'яни на твердих поверхнях можуть спричиняти чимало незручностей для господарів. І це вже не згадуючи про те, що вони просто виглядають некрасиво. Втім, позбутися їх може бути простіше, ніж ви думали.

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Як видалити бур'ян між плиткою

Існує одне просте й надзвичайно ефективне розв'язання проблеми з бур'янами. І засіб, який вам допоможе, скоріш за все, вже стоїть на вашій кухні. Вам знадобиться тільки білий оцет для того, щоб прибрати бур'яни з плитки та бруківки.

Виявляється, такий простий продукт може творити дива не тільки всередині будинку; його можна використовувати й в саду та на подвір'ї для того, щоб винищити усі небажані бур'яни. Та використовувати його в чистому вигляді все ж не варто. Передусім вам потрібно зробити розчин: змішайте одну частину білого оцту з чашкою солі та залиште на кілька хвилин.



Бур'яни можна легко прибрати оцтом / Фото Pexels

Також ви можете додати трохи мила для посуду та перелити розчин у пляшку з пульверизатором. Обприскайте ним усі бур'яни в саду, і вам більше не доведеться мати із ними справу.

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Втім, будьте обачні: білий оцет знищить тільки відкриту частину бур'янів, натомість коріння все ще залишиться всередині. Якщо воно відросте з часом, обробку доведеться провести повторно.