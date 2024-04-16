Грибок і цвіль у ванній кімнаті з часом можуть стати справжньою проблемою, і зіпсувати вигляд плитки та принести до вашої оселі неприємний запах. Особливо часто утворюється грибок на швах, герметику та стелі. І якщо ви зіштовхувалися з цією проблемою, то ви, звісно ж, мрієте якомога швидше її позбутися.
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Чим прибрати цвіль на стелі ванної
Для того, щоб позбутися цвілі на стелі, ви можете скористатися кількома різними методами.
- Вода та білий оцет. Ви можете змішати ці дві речовини у рівних пропорціях, а потім нанести на пляму цвілі та витерти її за допомогою губки чи ганчірки. Оцет буде корисним через те, що може ефективно вбивати грибок та навіть запобігати його повторній появі.
- Готові антигрибкові засоби. Звісно, ви можете скористатися вже підготованими засобами з магазину. Тоді вам потрібно просто нанести їх відповідно до інструкції, а потім протерти це місце чистою ганчіркою.
Якщо ж цвіль у вас застаріла і стійка, тоді ви можете скористатися відбілювачем. Його потрібно акуратно розвести з водою та нанести на пляму. Після цього ретельно промийте поверхню.
Як прибрати плісняву на герметику
Для очищення цієї частини вашої ванної кімнати ви можете скористатися такими методами:
- Сода та вода. Їх потрібно змішати до стану пасти, а потім нанести на пляму цвілі та витерти щіткою чи губкою. Мода може ефективно вбивати грибок та видаляти його сліди.
- Антигрибковий спрей. Для того, щоб видалити усе зайве з герметика, ви можете скористатися спреєм або ж рідиною для видалення цвілі з герметика. Його потрібно нанести на зарубки і дати ввібратися. Після цього протріть місце вологою ганчіркою.
- Відбілювач. Цей засіб перед використанням потрібно розвести водою. Нанесіть його на герметик та залиште на кілька хвилин, а після цього промийте водою.
До речі, крім вже перерахованих природних засобів проти цвілі ви можете скористатися і іншими, наприклад, перекисом водню, нашатирним спиртом, лимонним соком чи навіть звичайною мильною водою. Засіб потрібно нанести на пляму цвілі та дати йому ввібратися. Після цього його варто повністю видалити з поверхні.