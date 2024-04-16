Грибок и плесень в ванной комнате со временем могут стать настоящей проблемой, и испортить вид плитки и принести в ваш дом неприятный запах. Особенно часто образуется грибок на швах, герметика и потолка. И если вы сталкивались с этой проблемой, то вы, конечно же, мечтаете как можно скорее от нее избавиться.
Интересно Когда надо сеять огурцы: огородники назвали идеальное время
Чем убрать плесень на потолке ванной
Для того, чтобы избавиться от плесени на потолке, вы можете воспользоваться несколькими различными методами.
- Вода и белый уксус. Вы можете смешать эти два вещества в равных пропорциях, а затем нанести на пятно плесени и вытереть ее с помощью губки или тряпки. Уксус будет полезным из-за того, что может эффективно убивать грибок и даже предотвращать его повторное появление.
- Готовые антигрибковые средства. Конечно, вы можете воспользоваться уже подготовленными средствами из магазина. Тогда вам нужно просто нанести их в соответствии с инструкцией, а затем протереть это место чистой тряпкой.
Если же плесень у вас застарелая и стойкая, тогда вы можете воспользоваться отбеливателем. Его нужно аккуратно развести с водой и нанести на пятно. После этого тщательно промойте поверхность.
Как убрать плесень на герметике
Для очистки этой части вашей ванной комнаты вы можете воспользоваться такими методами:
- Сода и вода. Их нужно смешать до состояния пасты, а затем нанести на пятно плесени и вытереть щеткой или губкой. Мода может эффективно убивать грибок и удалять его следы.
- Антигрибковый спрей. Для того, чтобы удалить все лишнее с герметика, вы можете воспользоваться спреем или жидкостью для удаления плесени с герметика. Его нужно нанести на засечки и дать впитаться. После этого протрите место влажной тряпкой.
- Отбеливатель. Это средство перед использованием нужно развести водой. Нанесите его на герметик и оставьте на несколько минут, а после этого промойте водой.
Кстати, кроме уже перечисленных природных средств против плесени вы можете воспользоваться и другими, например, перекисью водорода, нашатырным спиртом, лимонным соком или даже обычной мыльной водой. Средство нужно нанести на пятно плесени и дать ему впитаться. После этого его следует полностью удалить с поверхности.