У кожної людини, певно, знайдуться запаси чаю, круп чи спецій на кухні. На жаль, око на них можете покласти не тільки ви, але й надокучливі шкідники. Причому якщо ви помітили в крупі міль, це значить, що крім метеликів там ховаються також і лялечки та личинки.
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Чим можна вивести харчову міль з кухні
Перш за все вам потрібно пам'ятати, що ці комахи дуже сильно полюбляють вологі приміщення з поганою вентиляцією. Саме через це правильне зберігання круп має вирішальне значення, і з заводської упаковки вдома їх потрібно відразу ж пересипати у скляні чи бляшані банки.
Також проведіть ревізію продукції – якщо ви помітили найменші ознаки молі, краще викинути пакет та не шкодувати про нього, адже вживати в їжу крупи, які уразили шкідники, може бути небезпечно навіть після термічної обробки.
Та якщо ви все ж вирішили врятувати крупу, зробити це можна ось так:
- Висипте на тарілку та поставте крупу у мікрохвильову піч на 20 хвилин.
- Або ж можна покласти в морозилку на кілька годин.
Крупу з міллю потрібно обробити / Фото Pexels
Як народними методами вивести міль
Шафки потрібно мити регулярно – і не тільки вологою ганчіркою, але й з використанням мильного розчину чи мийного засобу. Після цього витирайте полиці насухо та залишайте їх відкритими для провітрювання. Не забувайте й про те, щоб відкривати вікна, адже міль боїться прохолоди.
Але ось ще кілька засобів, які ви можете покласти у місця з міллю, аби відлякати її:
- мішечок з перцевою м'ятою;
- кілька зубчиків часнику можна покласти у борошно;
- пакетики з чорним перцем;
- лавровий лист та гвоздика;
- кірки лимона та апельсина.