У каждого человека, наверняка, найдутся запасы чая, круп или специй на кухне. К сожалению, глаз на них можете положить не только вы, но и надоедливые вредители. Причем если вы заметили в крупе моль, это значит, что кроме бабочек там прячутся также и куколки и личинки.

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Чем можно вывести пищевую моль из кухни

Прежде всего вам нужно помнить, что эти насекомые очень сильно любят влажные помещения с плохой вентиляцией. Именно поэтому правильное хранение круп имеет решающее значение, и с заводской упаковки дома их нужно сразу же пересыпать в стеклянные или жестяные банки.

Также проведите ревизию продукции – если вы заметили малейшие признаки моли, лучше выбросить пакет и не жалеть о нем, ведь употреблять в пищу крупы, которые поразили вредители, может быть опасно даже после термической обработки.

Но если вы все же решили спасти крупу, сделать это можно вот так:

Высыпьте на тарелку и поставьте крупу в микроволновую печь на 20 минут.

Или же можно положить в морозилку на несколько часов.



Крупу с молью нужно обработать / Фото Pexels

Как народными методами вывести моль

Шкафчики нужно мыть регулярно – и не только влажной тряпкой, но и с использованием мыльного раствора или моющего средства. После этого вытирайте полки насухо и оставляйте их открытыми для проветривания. Не забывайте и о том, чтобы открывать окна, ведь моль боится прохлады.

Но вот еще несколько средств, которые вы можете положить в места с молью, чтобы отпугнуть ее: