У каждого человека, наверняка, найдутся запасы чая, круп или специй на кухне. К сожалению, глаз на них можете положить не только вы, но и надоедливые вредители. Причем если вы заметили в крупе моль, это значит, что кроме бабочек там прячутся также и куколки и личинки.
Интересно Основные правила мытья головы, о которых все забывают: состояние волос улучшится сразу же
Чем можно вывести пищевую моль из кухни
Прежде всего вам нужно помнить, что эти насекомые очень сильно любят влажные помещения с плохой вентиляцией. Именно поэтому правильное хранение круп имеет решающее значение, и с заводской упаковки дома их нужно сразу же пересыпать в стеклянные или жестяные банки.
Также проведите ревизию продукции – если вы заметили малейшие признаки моли, лучше выбросить пакет и не жалеть о нем, ведь употреблять в пищу крупы, которые поразили вредители, может быть опасно даже после термической обработки.
Но если вы все же решили спасти крупу, сделать это можно вот так:
- Высыпьте на тарелку и поставьте крупу в микроволновую печь на 20 минут.
- Или же можно положить в морозилку на несколько часов.
Крупу с молью нужно обработать / Фото Pexels
Как народными методами вывести моль
Шкафчики нужно мыть регулярно – и не только влажной тряпкой, но и с использованием мыльного раствора или моющего средства. После этого вытирайте полки насухо и оставляйте их открытыми для проветривания. Не забывайте и о том, чтобы открывать окна, ведь моль боится прохлады.
Но вот еще несколько средств, которые вы можете положить в места с молью, чтобы отпугнуть ее:
- мешочек с перечной мятой;
- несколько зубчиков чеснока можно положить в муку;
- пакетики с черным перцем;
- лавровый лист и гвоздика;
- корки лимона и апельсина.