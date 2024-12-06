Видалити плями від дезодоранту на одязі – це не таке вже й просте, але й не неможливе завдання, повідомляє 24 Канал. Потрібно тільки знати, які саме засоби використовувати, і білі забруднення зникнуть дуже швидко.

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Лимонний сік

Цей засіб може впоратися із багатьма складними забрудненнями, і плями від дезодоранту – зовсім не виняток. Втім, на старі плями він може й не подіяти, а на чорних та кольорових тканинах його потрібно використовувати обережно.

Спершу для перевірки потрібно крапнути соком на непомітне місце на одязі, аби переконатися, що він не залишить неприємних слідів під пахвами. Сік потрібно видавити на пляму та залишити на кілька хвилин, а після цього прополоскати одяг у прохолодній воді.

Аспірин

Цей копійчаний аптечний засіб може досить просто впоратися із плямами від дезодоранту на будь-якому одязі. Для того, аби вивести плями, потрібно розчинити 2 таблетки у 70 мілілітрах холодної води та замочити у цьому розчині плями на кілька годин.

Після цього потріть непотрібною зубною щіткою та залиште ще на годину.



Плями від дезодоранту можна прибрати / Фото Pexels

Оцет

Цей засіб впорається не тільки з дезодорантом, але й зі слідами поту. Але зважайте на те, що наносити на білі речі його не можна, адже він залишить помітні сліди. Змочіть ватний диск в оцті та добре просочіть ним пляму. Залиште на 10 хвилин, а після цього виперіть річ у машинці.

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Горілка

Так, звичайна горілка може також впоратися із проблемою! Її потрібно змішати із медичним спиртом, розведеним з водою у рівних пропорціях. Засіб нанесіть на ватний диск та потріть ним плями. Якщо за кілька хвилин вони не зникнуть, тоді річ із розчином потрібно залишити ще на годину. Після цього виперіть як завжди.