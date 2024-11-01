Підтримувати порядок у шафі може бути непросто. І іноді недостатньо тільки складати речі – потрібно ще й викидати їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Одяг, який вже не сидить добре

Цілком зрозуміло, що навіть коли одяг вже не підходить, його іноді шкода викидати. Завжди залишається надія, що кофтинка знову ввійде у моду, або знайдеться причина вдягти старий геловінський костюм тощо.

Але шафи, що захаращені речами, які ви насправді не носите, можуть відвернути увагу від хорошого одягу, що вам підходить. Зрештою виникає проблема, начебто вам нічого вдягнути, хоча шафа й ломиться від різного одягу.

Дротяні вішаки

Дротяні вішаки займають зовсім небагато місця, і через це можуть здаватися вам зручними, та насправді вони скорочують термін життя вашого одягу. Річ у тому, що вони можуть спотворити його форму, і через це він швидше зіпсується.

Натомість краще використовувати вішаки з виразними плечиками, на яких одяг буде висіти краще і безпечніше.



Вішаки потрібно підбирати з увагою / Фото Pexels

Взуття, яке шкодить вашим ногам

У більшості людей є пара взуття (а іноді навіть і не одна), яка дуже мила й красива, але вкрай незручна для носіння. Під час наступного прибирання у шафі варто позбутися від неї – так ви можете створити місце для взуття, яке справді можете носити.

Речі, які не відповідають вашому стилю

Стиль людини змінюється протягом життя, і якщо ви купили штани п'ять років тому, які тепер точно не одягнете на вулицю, немає жодного сенсу зберігати їх у вашій шафі. Подумайте про те, аби продати чи передати комусь цю річ. Так ви звільните місце для нового одягу, який буде для вас набагато приємнішим.

Додаткові сумки

Ось ще одна річ, яку можна знайти практично у кожній шафі – абсурдна кількість додаткових сумок та пакетів, якими ви, скоріш за все, навіть ніколи не скористаєтеся. Це не значить, що вам потрібно негайно все викинути.

Але можна почати із сортування, яке дозволить вам визначити, які з них вам справді потрібні, а з якими можна розпрощатися.