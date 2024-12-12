Відро для сміття – це практично незамінний атрибут на будь-якій кухні, але також воно може бути корисним і в туалеті. Єдина проблема з ним – це неприємний запах, який може час від часу виникати, повідомляє 24 Канал. Та розібратися з ним можна досить швидко і просто.

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Як прибрати запах з відра

Звісно, найпростіший спосіб уникнути запаху – це використовувати спеціальні сміттєві пакети. Але навіть з ними ніхто повністю не захищений від утворення смороду: іноді вони можуть рватися, і рідина чи залишки сміття опиняться прямо у відрі.

Тож періодично відро для сміття потрібно просто мити, бажано із мийним засобом. Але також можна скористатися ще кількома корисними лайфхаками, які допоможуть назавжди забути про сморід.

Ефірні олії

Ви можете використати будь-яку ефірну олію та крапнути на серветку чи ватний диск. Протріть стінки відра для сміття та залиште на дні замочену тканину. Серветку потрібно змінювати в міру забруднення та зникнення запаху.

Газета

Цей спосіб вже відомий багато років, і ним користувалися ще до того, як з'явилися сміттєві пакети. На дно відра потрібно застелити газету. Щойно рідина протече з пакета, газету потрібно замінювати на чисту та суху.



Звичайна газета може поглинути неприємні запахи / Фото Pexels

Білизна чи засіб з хлором

Якщо відро для сміття сильно забруднене, тоді без миття не обійтися, але краще використати розчин на основі хлору. Ви можете використати концентрований розчин, а можна розвести його водою. Рідину налийте у відро та дайте постояти їй деякий час. Після цього можете добре промити теплою водою.

Розчин кориці

Для цього методу потрібно взяти серветку чи ватний диск та просочити їх розчином кориці – тобто пряністю, змішаною з водою. Покладіть серветку на дно місткості зі сміттям. Перебийте запах сміття також за допомогою цедри лимона чи апельсина.