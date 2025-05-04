Навіть якщо ви регулярно чистите вікна, часом трапляється таке, що бруд з'являється не тільки на них, але й на рамах навколо, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". А жовті, стійкі плями можуть виглядати непривабливо та псувати загальний вигляд житла.
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Чим можна почистити пластикові вікна?
На щастя, жовтизну з пластикових вікон прибрати цілком можливо – і зробити це досить просто. Ось що для цього знадобиться:
- зубна щітка;
- ватні диски;
- харчова плівка;
- мочалка для миття посуду;
- тазик з водою;
- суха ганчірка.
Насправді чимало людей взагалі не приділяють увагу областям навколо пластикових вікон – і не завжди час є навіть не те, аби вимити самі вікна, що вже казати про підвіконня та рами навколо.
Пластикові вікна потрібно вчасно чистити / Фото Pexels
А для того, аби почистити жовтизну на вікнах, вам не доведеться купувати жодного дорогого засобу – цілком достатньо буде одного простого продукту, що вже є у вас вдома – а саме соди. Вона може і прибрати цвіль, і почистити наліт, і допоможе позбутися жовтих плям на пластику.
До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна почистити шви між плиткою у ванній, аби вони стали білосніжні.
Зважайте, що спершу потрібно мити рами, а вже потім вікна. І тільки в самому кінці очищають підвіконня. Для того, аби відмити жовтизну з вікон, потрібно діяти так:
- Приберіть усе зайве з підвіконня, а тоді приготуйте розчин – 4 ложки соди потрібно змішати з невеликою кількістю води, аби вийшла густа паста.
- Нанесіть засіб на жовті плями та залиште його на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою.
- Після цього зніміть плівку та почніть втирати засіб зубною щіткою.
- Змийте засіб мокрою ганчіркою, а тоді витріть насухо.
Також для чищення жовтизни на пластику з народних засобів часто використовують оцет, лимонну кислоту, спирт та навіть зубну пасту – усі ці методи можуть виявитися досить дієвими.