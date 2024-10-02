Про те, як правильно оптимізувати свій час, розповіла експертка з продуктивності Google Лаура Мей Мартін, пише CNBC. За її словами, не варто розпорошуватися на більше, ніж 3 завдання одночасно.

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Вам потрібно сфокусуватися лише на якихось трьох пунктах, тому фахівчиня радить кожних 3 місяці переглядати ключові пріоритети у житті. Це означає, що вам варто зосередитися лише на основних аспектах, а всі інші на певний час відкласти на другий план. Експертка розповіла про 3 техніки, які здатні покращити робочий процес.

Переглядайте цілі

Важливо визначити свої пріоритети та подивитись, чи ваші дії наближають вас до поставлених цілей. Перевіряйте свій календар й дивіться, чи приділяєте ви достатньо часу поставленим завданням.

Є ймовірність, що ви витрачаєте час на менш важливі цілі, тому скажіть «ні» тим справам, які забирають у вас вільні години.



Не забувайте переглядати свої цілі / Фото Pexels

Визначте найкращий час для роботи

Розпорядок дня дозволяє реалізувати цілі, та якби у вас був завтра вихідний, як би розподілили свої три типи завдань та в якій послідовності виконували б їх?

Подумайте про час доби, коли ви найбільш продуктивні. Це дозволить вам зрозуміти, коли саме варто братися за справи. Порівняйте свій робочий та вихідний день та визначте, які саме умови дозволяють вам працювати оптимально: вечір у будній день чи можливо у спокійну суботу?

У кожного з нас є свій "робочий" час, тому відштовхуйтеся від того, в який час доби чи дня, чи відчуваєте себе продуктивнішими.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Підготуйте робоче місце

Зволікати із завданнями ми можемо через безліч дрібних справ вдома: непомитий посуд, безлад у кімнаті тощо. Невідповідний час на виконання справ не принесе бажаного результату. Для того, щоб якісно все виконати, підготуйте своє робоче місце. Коли ваш простір буде охайним, тоді можете братися до справ.