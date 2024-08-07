Один продукт, 4 підживлення: ось як використати соду на городі

Харчова сода – це на диво універсальний продукт, який завжди стане у пригоді: і в кулінарії, і в прибиранні, і навіть у підживленні саду. Ось тільки потрібно знати, як саме приготувати добриво.

Харчова сода – це продукт, який напевне знайдеться на кожній кухні. І вона також є й незамінним скарбом для вашого городу, адже використання добрив з неї може не тільки заощадити вам кошти, але й вберегти рослини від використання пестицидів.

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Сода і вода

Перший рецепт добрива з содою приготувати неймовірно легко. Все, що вам потрібно зробити – це змішати 15 грамів соди та 30 літрів води. Після цього обприскуйте сумішшю рослини на городі.

Таке підживлення не тільки дасть рослині сили для нового росту, але й допоможе запобігти появі борошнистої роси.

Сода та цукор

Якщо ви хочете допомогти рослинам укорінитися на новому місці, тоді вам також допоможе сода, та потрібно використати її вже в іншому рецепті. Візьміть чашку теплої води та додайте по столовій ложці цукру та харчової соди. Також додайте туди й кілька крапель оцту. Суміш потрібно накрити кришкою та залишити бродити на дві доби.

Після цього засіб потрібно розвести у воді та використати для поливу рослин.

Сода та пиво

Для блискучого та зеленого листя ви можете приготувати підживлення з 15 грамів соди, 20 мілілітрів пива та невеликої кількості води. Зазвичай розчин використовують для того, щоб натирати чи обприскувати листя.

Сода та сіль

Засіб з 56 грамів харчової соди, 59 мілілітрів оцту, 28 грамів солі та 15 літрів води буде надзвичайно ефективним проти червоних павуків та черв'яків, які постійно атакують капусту. Якщо ви приготуєте таке підживлення, про хвороби рослин та шкідників можете забути.

Для того, щоб підтримувати свій сад та город, вам зовсім необов'язково використовувати дорогі магазинні засоби та хімічні пестициди. Іноді народні методи працюють не гірше.