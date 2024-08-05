Не викидайте яєчну шкаралупу: з неї виходить найкраще добриво для городу

Якщо ви регулярно їсте яйця, то, скоріш за все, звикли викидати шкаралупу в смітник та ніколи навіть не замислювалися над тим, як її можна використовувати. А насправді ж з неї можна зробити неймовірне добриво.

Добриво з яєчної шкаралупи – це зовсім не новий метод, про який знають, певно, вже всі досвідчені городники. Втім, потрібно знати, як приготувати підгодівлю та під які культури її найкраще вносити.

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Як правильно вносити в ґрунт шкаралупу

Кожна людина, яка хоче підвищити врожайність свого городу, знає, що для цього потрібно використовувати різноманітні добрива. І яєчна шкаралупа – це універсальне підживлення, яке містить дуже велику кількість різноманітних корисних властивостей.

І вона може й підняти рівень вологості у ґрунті, і стимулювати імунітет рослини, а також корисна й в боротьбі із шкідниками. В ній є чимало мінералів та речовин, які є неймовірними стимуляторами росту на вегетативній стадії та на стадії цвітіння та плодоношення.



Яєчна шкаралупа дуже корисна на городі / Фото Pexels

Які рослини підживлювати шкаралупою

Застосування шкаралупи добре позначиться саме на тих рослинах, які потребують кальцію для росту, і до них відносяться бобові, пасльонові та гарбузові. Окрім того, ви можете підживлювати таким добривом також цибулеві різних сортів та видів.

Та застосовують яєчну шкаралупу й для підживлення помідорів, огірків та іншої городини – вона може підвищити стресостійкість рослини й ви матимете більше шансів отримати гарний врожай.

Застосовувати добриво легко зможуть навіть новачки, адже воно дуже просте. Потрібно просто подрібнити шкаралупу та змішати із землею у пропорції 10:1, а також додати десяту частину компосту. Після цього ви можете розкладати добриво навколо рослини.

Вносьте його м'якими сіючими рухами та можете частково вводити в ґрунт, якщо це дозволяє коренева система.