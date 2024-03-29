Приготування кави – це звичний ранковий ритуал для мільйонів людей по всьому світу. Та для того, щоб напій вийшов ідеальним, недостатньо просто купити хорошу каву; її потрібно ще навчитися варити.

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Щоб зварити смачну каву, потрібно звернути увагу всього на кілька аспектів, які є, втім, надзвичайно важливими. І тоді вона вразить вас неповторним смаком та надзвичайно запашним ароматом.

Пропорції

Для того, щоб напій вийшов начисеним, дуже важливо дотримуватися правильних пропорцій під час приготування кави. Тож для вираженого смаку потрібно на звичайну чашку з об'ємом приблизно 260 мілілітрів класти не менше 2 чайних ложок кави.



Каву важливо додавати у правильній кількості / Фото Pexels

Температура

Кава – це той продукт, який не дуже добре реагує на кип'яток, хоча багато людей переконані, що саме у окропі каву і потрібно готувати. Насправді ж коли кава вариться у джезві, її не потрібно доводити до кипінні. А ось коли ви заварюєте каву, варто використовувати воду температурою приблизно 95 градусів.

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Чашка

Звісно, тут варто орієнтуватися і на свій смак, але для того, щоб кава точно була запашною, ваша чашка не має бути холодною. Тож перед тим, як наливати у неї напій, вам потрібно обдати чашку окропом.

Всього ці три корисні правила допоможуть вам зробити ранкову каву набагато смачнішою та приємнішою – прямо як у найкращих кав'ярнях.