5 ідеальних методів прискорення росту помідорів: зберете небачений урожай
- Зменшення поливу та припинення підживлення помідорів у другій половині серпня допомагає уникнути надмірного росту зеленої маси та покращити дозрівання плодів.
- Формування кущів, обрізання листя та обприскування йодом є ефективними методами для прискорення дозрівання томатів.
Досвідчені городники знають кілька секретів, які допомагають досягнути рівномірного та швидкого дозрівання помідорів. Певні методики дійсно впливають на результат та покращують смак томатів.
Помідори дозрівають на 40 – 55 день після цвітіння, пише 24 Канал з посиланням на "Флористікс". Прискорити процес дозрівання цілком можливо. Томати стануть помітно більшими та червонішими після використання кількох лайфхаків.
Читайте також Підживлення помідорів у липні: добриво, яке зробить чудеса з урожаєм
Зменшення поливу та припинення підживлення
Вже з другої половини серпня треба припинити підживлення помідорів. Якщо вносити добрива, то рослина утворить нові пагони й квітки, які до кінця сезону не встигнуть розвинутися, але у сформованих плодів відберуть всі поживні речовини.
Також варто мінімізувати полив, бо надлишок вологи стимулює ріст зеленої маси, а не налив плодів. Занадто інтенсивний полив може призвести до розтріскування помідорів та втрати солодкого смаку. Поливати томати треба лише у сильну спеку з помірною кількістю води.
Формування кущів
Дачники в середині серпня вершкують томатні кущі. Треба обрізати верхівки кожного стебла, залишаючи над гронами 2 – 3 листки. Також треба видалити усі пасинки та прикореневі пагони. Цей метод дозволяє сконцентрувати живлення на зав’язаних плодах, прискоривши їх визрівання.
Поради для швидшого дозрівання томатів / Фото Pexels
Обрізання листя
Для прискорення достигання, треба прибрати листя до рівня, де починає червоніти найнижче гроно. Втім, дачники не радять обрізати листя з південного боку у спеку, оскільки листя захищає плоди від сонячних опіків. Проводити таку процедуру треба в холодну погоду.
Обприскування йодом
Щоб стимулювати дозрівання, городники використовують йодний розчин. У 10 літрах води потрібно розвести 30 крапель йоду. Обробку треба проводити раз на тиждень у вечірню пору. Засіб діє як профілактика від фітофторозу та навіть сприяє кращому смаку томатів.
До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.
Метод легкого голодування
Деякі дачники застосовують для швидкого дозрівання легке підривання кореневої системи. Стебло біля основи трішки підіймають вгору. Таким чином речовини активніше спрямовуються до плодів.