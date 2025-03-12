Виявляється, у димоході, якщо не чистити його вчасно, може з'являтися не тільки сажа, але й конденсат – і рано чи пізно він призведе до корозії металу. Зрештою варто очікувати й тріщин та навіть руйнування цегли, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Як зрозуміти, що пора чистити димохід?

Більшість господарів знають, як почистити димохід, коли він забруднюється, та далеко не всі можуть вловити точний момент. На щастя, кілька досить очевидних ознак можуть дати вам підказку.

Вогонь горить слабко і дим практично не йде в трубу, а виходить з неї чорними клубами.

З відкритими дверцятами печі в домі утворюється димова завіса.

Сажа утворюється на внутрішніх стінках каміна чи печі.

Під час горіння дров чути потріскування чи гудіння.

Як почистити димар від сажі?

Звісно, існує кілька способів почистити димар, якими користуються жителі приватних будинків – і деякі з них простіші за інші. Механічний метод буде найбільш ефективним, та далеко не завжди до нього потрібно вдаватися – адже він і найскладніший.

Іноді достатньо просто спалити деякі відходи у грубці.

Шкірки від картоплі

Якщо ви знали, що можна почистити димохід крохмалем, тоді маєте й здогадатися, що шкірки від картоплі також чудово впораються із цим завданням, адже у них також чимало крохмалю! Коли шкірка згорає, цей крохмаль підіймається вгору та просочує сажу.

Згодом вона сама почне відвалюватися від стінок димоходу.

Сіль

Цей продукт знайдеться на будь-якій кухні. Але зважайте, що сіль сама собою не може побороти кіптяву та, відповідно, й позбутися сажі. Тут лайфхак полягає в іншому: перед тим, як почати топити дрова, потрібно посолити їх, і тоді сіль швидко вбере вологу, і ваше дерево горітиме, утворюючи мінімум кіптяви.



Сіль може підсушити дрова / Фото Pexels

До речі, раніше ми розповідали, які дрова не варто купляти, адже вони не горять, а тільки тліють.

Осикові гілки

Осика – це ідеальне дерево для очищення димоходу. Але переконайтеся, що вона повністю суха, інакше спосіб не спрацює. Осика горить довго й потужно, прочищаючи сажу вогнем та димом.

Важливо! Спосіб такий підійде тільки для відносно чистих димоходів. Якщо ж зсередини труба вже має багаторічні шари від сажі, від паління осики вона просто загориться, і це може навіть спричинити пожежу в домі.