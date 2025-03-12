Оказывается, в дымоходе, если не чистить его вовремя, может появляться не только сажа, но и конденсат – и рано или поздно он приведет к коррозии металла. В конце концов стоит ожидать и трещин и даже разрушения кирпича, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Как понять, что пора чистить дымоход?

Большинство хозяев знают, как почистить дымоход, когда он загрязняется, но далеко не все могут уловить точный момент. К счастью, несколько достаточно очевидных признаков могут дать вам подсказку.

Огонь горит слабо и дым практически не идет в трубу, а выходит из нее черными клубами.

С открытой дверцей печи в доме образуется дымовая завеса.

Сажа образуется на внутренних стенках камина или печи.

Во время горения дров слышно потрескивание или гудение.

Как почистить дымоход от сажи?

Конечно, существует несколько способов почистить дымоход, которыми пользуются жители частных домов – и некоторые из них проще других. Механический метод будет наиболее эффективным, и далеко не всегда к нему нужно прибегать – ведь он и самый сложный.

Иногда достаточно просто сжечь некоторые отходы в печке.

Кожуры от картофеля

Если вы знали, что можно почистить дымоход крахмалом, тогда должны и догадаться, что кожура от картофеля также прекрасно справятся с этой задачей, ведь в них также немало крахмала! Когда кожура сгорает, этот крахмал поднимается вверх и пропитывает сажу.

Впоследствии она сама начнет отваливаться от стенок дымохода.

Соль

Этот продукт найдется на любой кухне. Но учитывайте, что соль сама по себе не может побороть копоть и, соответственно, и избавиться от сажи. Здесь лайфхак заключается в другом: перед тем, как начать топить дрова, нужно посолить их, и тогда соль быстро впитает влагу, и ваше дерево будет гореть, образуя минимум копоти.



Соль может подсушить дрова / Фото Pexels

Кстати, ранее мы рассказывали, какие дрова не стоит покупать, ведь они не горят, а только тлеют.

Осиновые ветви

Осина – это идеальное дерево для очистки дымохода. Но убедитесь, что она полностью сухая, иначе способ не сработает. Осина горит долго и мощно, прочищая сажу огнем и дымом.

Важно! Способ такой подойдет только для относительно чистых дымоходов. Если же изнутри труба уже имеет многолетние слои от сажи, от курения осины она просто загорится, и это может даже вызвать пожар в доме.