Орхідеї цвістимуть все літо без перерви: полийте їх одним натуральним засобом

Цвітіння орхідей – це надзвичайно красиве видовище. Але часом квітникарям доводиться чекати на нього надто довго, адже орхідеї – це досить примхливі кімнатні рослини.

Орхідеї, нехай і вибагливі, та все ж витривалі кімнатні рослини. І зазвичай не потрібно докладати дуже багато зусиль для того, аби вони залишалися здоровими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. А ось для того, аби вони зацвіли, потрібно постаратися – і особливо у липні.

Цікаво Чому опадає листя троянд: причини, які допоможуть врятувати кущ

Що робити, щоб орхідеї почали цвісти?

Якщо ви хочете, аби орхідеї на вашому підвіконні викинули нові квітконоси, потрібно переконатися, що вони отримують достатньо фосфору – тобто поживної речовини, що стимулює утворення квітів. Також для росту орхідей надзвичайно важливий калій – він покращує якість цвітіння та подовжує його.

Забезпечити орхідеї цими поживними речовинами можна за допомогою одного простого натурального добрива, яке ви можете приготувати вдома. І для цього не доведеться навіть купувати нічого дорогого: потрібно просто не викидати шкірку наступного разу, коли ви будете їсти банан.

Виявляється, змусити орхідеї пишно цвісти та швидко рости не так вже й важко: секрет криється у банановій шкірці, з якої можна приготувати надзвичайно ефективне підживлення.

Річ у тому, що шкірка, яку більшість людей вважає сміттям, насправді містить чимало калію, що допомагає оздоровити бутони та зробити їх більшими, збільшує насиченість кольору та загалом позитивно впливає на здоров'я орхідей.



Орхідеї потрібно підживити у липні / Фото Pexels

Окрім того, міститься у шкірці і фосфор, який потрібний для розвитку коріння та нових квіткових бруньок. Втім, це не значить, що можна взяти шкірку та просто кинути її до субстрату для орхідей – це призведе тільки до того, що на вашій рослині оселяться різноманітні комахи – як-от плодові мушки, позбутися яких досить складно.

Натомість потрібно замочити шкірку у воді, аби приготувати рідке добриво, яким згодом можна буде полити рослину.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для догляду за кімнатними рослинами. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Як приготувати добриво з бананової шкірки?

Для приготування ефективного підживлення знадобиться всього кілька бананових шкірок – і найкраще підійдуть стиглі, а не зеленкуваті. Просто наріжте шкірку ножицями на дрібні шматочки, а тоді помістіть у банку, пластикову пляшку чи будь-який контейнер з кришкою.

Місткість потрібно наповнити водою, аби вона покривала шкірку. А тоді щільно закрийте банку кришкою та поставте місткість біля вікна. Залиште воду ферментуватися на кілька днів. Концентроване добриво потрібно у рівних кількостях змішати з чистою відстояною водою, а тоді використовувати для поливу орхідей на частіше, ніж двічі на місяць.