Щойно починається дощова погода, як ймовірність появи слимаків та равликів на городі суттєво зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Аграрії разом". І харчуються вони усім, що є на вашому городі – листям, квітами, овочами та ягодами. Тож щойно ви помітите їх, варто розпочинати боротьбу.

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Як позбутися слимаків та равликів на городі?

Слимаки ведуть нічний спосіб життя, а ось вдень можуть ховатися у верхньому шарі ґрунту та водночас під'їдати коріння – і через це іноді городникам складно помітити їх одразу. А ось вночі вони вибираються зі своїх сховків та починають псувати рослини: вони проїдають дірки у листі, плодах та ягодах, і так можуть знищити цілу рослину.

Зрозуміти, що на вашому городі завелися слимаки, можна за блискучою слизовою доріжкою, що вони залишають, коли переміщуються. Боротьбу з цими шкідниками потрібно вести з травня до липня – в цей час прополюйте бур'яни, розпушуйте ґрунт, прибирайте купи листя та трухляві пеньки і гілки.

Адже саме у цих місцях слимаки знаходять собі прихисток від літньої спеки та осіннього холоду. Окрім того, потрібно проводити й обробку міжрядь – у серпні в них слимаки можуть відкладати яйця.

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Одним з ефективних способів боротьби зі слимаками є ручне збирання молюсків. Збирати їх потрібно у вологу погоду, після дощу – або ж по росі рано вранці чи навіть вночі. Саме в цей час вони активно виповзають та харчуються. Для цього ви можете розкласти на городі мокрі ганчірки, або ж шматки шиферу та фанери. Періодично потрібно їх перевертати та збирати слимаків. Втім, це не єдиний спосіб поборотися зі шкідниками.



Слимаків потрібно гнати з городу / Фото Pexels

Опудрювання посадки

Суміш можна приготувати різну. Садівники вважають, що хороший результат дає суперфосфат та негашене вапно – їх потрібно по 30 грамів на квадратний метр. Також вапно можна змішувати з попелом чи тютюном, або ж тютюновим пилом.

Обробку проводять ввечері чи вночі.

До слова, шкодити посадкам можуть не тільки слимаки. Раніше ми вже розповідали, як знищити гусінь у саду раз і назавжди.

Гострий перець

Перець потрібно висушити та розтерти в порошок. Для приготування розчину на 500 грамів перцю беруть 10 літрів холодної води. Перемішайте та залиште настоюватися на дві доби. Після цього прокип'ятіть суміш і знову не чіпайте протягом двох днів.

Вже тоді відваром можна обприскувати посадки. Розчин для обробки готується так – потрібно взяти пів склянки мила та пів літра відвару. Приготувати перцевий настій із запасом, адже він може зберігатися довго.

До речі, сухий перець для боротьби зі слимаками можна додати й у мульчу.

Настоянка гірчиці

Дві столові ложки гірчичного порошку потрібно розчинити у склянці води, а тоді дати годину настоятися заливайте половиною відра води та розмішуйте – і отримаєте готовий розчин. Ним можна обробити і ґрунт, і культурні рослини.