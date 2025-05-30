Только начинается дождливая погода, как вероятность появления слизней и улиток на огороде существенно возрастает, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе". И питаются они всем, что есть на вашем огороде – листьями, цветами, овощами и ягодами. Поэтому как только вы заметите их, стоит начинать борьбу.

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Как избавиться от слизней и улиток на огороде?

Слизни ведут ночной образ жизни, а вот днем могут прятаться в верхнем слое почвы и одновременно подъедать корни – и поэтому иногда огородникам сложно заметить их сразу. А вот ночью они выбираются из своих тайников и начинают портить растения: они проедают дырки в листьях, плодах и ягодах, и так могут уничтожить целое растение.

Понять, что на вашем огороде завелись слизни, можно по блестящей слизистой дорожке, что они оставляют, когда перемещаются. Борьбу с этими вредителями нужно вести с мая по июль – в это время пропалывайте сорняки, рыхлите почву, убирайте кучи листьев и трухлявые пеньки и ветки.

Ведь именно в этих местах слизни находят себе убежище от летней жары и осеннего холода. Кроме того, нужно проводить и обработку междурядий – в августе в них слизни могут откладывать яйца.

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Одним из эффективных способов борьбы со слизнями является ручной сбор моллюсков. Собирать их нужно во влажную погоду, после дождя – или же по росе рано утром или даже ночью. Именно в это время они активно выползают и питаются. Для этого вы можете разложить на огороде мокрые тряпки, или куски шифера и фанеры. Периодически нужно их переворачивать и собирать слизней. Впрочем, это не единственный способ побороться с вредителями.



Слизней нужно гнать с огорода / Фото Pexels

Опудривание посадки

Смесь можно приготовить разную. Садоводы считают, что хороший результат дает суперфосфат и негашеная известь – их нужно по 30 граммов на квадратный метр. Также известь можно смешивать с золой или табаком, или табачной пылью.

Обработку проводят вечером или ночью.

К слову, вредить посадкам могут не только слизни. Ранее мы уже рассказывали, как уничтожить гусениц в саду раз и навсегда.

Острый перец

Перец нужно высушить и растереть в порошок. Для приготовления раствора на 500 граммов перца берут 10 литров холодной воды. Перемешайте и оставьте настаиваться на двое суток. После этого прокипятите смесь и снова не трогайте в течение двух дней.

Уже тогда отваром можно опрыскивать посадки. Раствор для обработки готовится так – нужно взять полстакана мыла и пол-литра отвара. Приготовить перечный настой с запасом, ведь он может храниться долго.

Кстати, сухой перец для борьбы со слизнями можно добавить и в мульчу.

Настойка горчицы

Две столовые ложки горчичного порошка нужно растворить в стакане воды, а потом дать час настояться заливайте половиной ведра воды и размешивайте – и получите готовый раствор. Им можно обработать и почву, и культурные растения.