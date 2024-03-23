У вас точно вже є якийсь порядок прибирання, якого ви дотримуєтеся кожного тижня. Втім, сезонне прибирання – це зовсім інша справа. Тут справді варто переконатися, що ви не забули про жоден закуток.

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Вікна та штори

Вашим вікнам точно потрібно надати блиску, тож весняне прибирання – це саме час цим зайнятися. Не забудьте також зняти штори та випрати їх, щоб позбутися усіх можливих плям та пилу, що накопичився там за сезон.

Також скористайтеся тканиною з мікрофібри та почистьте свої вікна, щоб на них не залишилося розводів.

Абажури

Скоріш за все, під час вашого звичайно прибирання ви не протираєте кожного разу світильники та люстри, а це точно варто зробити. На них ви знайдете більше пилу, ніж можеете очікувати.

Для того, щоб їх очистити, ви можете скористатися або ганчіркою, або ж пилосмоком.

Рослини

Так, ваші кімнатні рослини також потребують чищення. Для тих квітів, що мають блискуче листя, ви можете використовувати вологу тканину або ж паперовий рушник – щоб позбутися усього пилу. Також намагайтеся тримати нижню частину кожного листа для підтримки.

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Якщо ж листя рослин пухнасте, ви можете скористатися м'яким пензликом. Також не забудьте почистити і самі горщики для рослин.

Плінтуси

Зазвичай цю частину оселі також забувають почистити, а на плінтусах тим часом осідає чимало пилюки. Видалити його можна за допомогою насадки-щітки до вашого пилосмока. Після цього протріть плінтуси вологою тканиною.