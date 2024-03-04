На жаль, чимало людей опинялися у такій ситуації: хтось пише вам, бажає спілкуватися, запитує про ваше життя більше, ніж зазвичай. Але як тільки ви допоможете такій людині, вона відразу ж зникає з лиця Землі! Для того ж, щоб уникнути розчарувань, варто розпізнати таку людину одразу.

Цікаво Як підвищити впізнаваність вашого бренду: топ-5 порад

Вони завжди розповідають про власні драми

Фальшиві друзі люблять розповідати про своє життя та драми у ньому – а їх у таких людей рідко бракує. Кожного разу, коли ви розмовляєте з такою людиною, у її житті відбувається щось важливе – або ж відразу мільйон важливих речей. Звісно, це може бути справжнім. Але якщо людина не цікавиться також вашим життям та справами, це може бути ознакою, що вам варто бути більш обережними із такою людиною.

Такі люди можуть бути неймовірно самозаглибленими. І окрім того, вони намагаються завоювати вашу симпатію, щоб потім зманіпулювати вами, аби ви виконали для них якусь послугу.

Вони рідко прислухаються до ваших проблем

Такі люди дуже часто говорять лише про себе, чи не так? А коли виникає проблема у вашому житті, про яку хочеться поговорити, їх немає поруч, аби вислухати. Людям, які хочуть отримати щось натомість, насправді нецікаво слухати про вас.

Вони можуть перебивати вас щохвилини, щоб продовжити говорити про себе, або переводити розмову на себе, стверджуючи, що перебувають у подібній ситуації.



Фальшиві друзі не прислухаються до ваших проблем / Фото Pexels

Вони зникають, коли вам потрібна допомога

Друзі мають допомагати друзям – це самі основи! І якщо людина відвернулася від вас у момент, коли вам була потрібна допомога, це може свідчити, що цей друг не такий хороший, як могло здаватися.

Вони пліткують за чужими спинами

Спробуйте проаналізувати, як проходить більшість ваших розмов. Чи викликає ця людина повагу? Чи вона цікава і надихає вас? Чи відчуваєте ви себе добре після розмови?

Чи, можливо, все, чим займається ця людина – це плітки, плітки і ще раз плітки. Якщо ця людина може пліткувати про людей відразу ж після того, як вони зникають із поля зору, це може свідчити про те, що вона, можливо, не така вже й добра. І це може змуситити вас замислитися – а чи не чинить вона так само і з вами?

Вони не приймають "ні" як відповідь

Людина, яка поважає вас, може прийняти відмову та не буде наполягати на своєму попри ваші бажання. І якщо хтось із ваших знайомих змушує робити вас речі, на які ви спершу не погоджувалися, можливо, настав час переоцінити таку дружбу.