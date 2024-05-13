Урожай вразить всіх: що покласти в лунку до картоплі, щоб вона виросла великою

Для швидкого зростання картопля потребує родючого ґрунту. Перед посадкою треба правильно обрати земельну ділянку. Ґрунт має бути пухким, легким та зі слабокислою реакцією. Щоб зібрати гарний урожай восени, дачники діляться секретом, що поставити в лунку до картоплі.

Важливо запам’ятати, що картоплю не варто висаджувати на одному й тому ж місці впродовж 2 років. Також її не можна садити біля перцю, помідорів та баклажанів, а от після капусти, буряка, моркви чи огірків – можна.

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Перед посадкою розпушіть ґрунт на глибині 10 – 12 сантиметрів, а потім розрівняйте його граблями.

Яке добриво вносити при посадці картоплі

Щоб отримати гарний урожай картоплі, спробуйте застосувати один з варіантів добрива, яке треба поставити в лунку під час посадки картоплі.



Названо найкращі добрива для посадки картоплі / Фото Pexels

Кролячий\кінський гній і пташиний послід

Гній добре впливає на ґрунт і рослини. Якщо його грамотно використати, то можна підвищити родючість землі. Для цього треба 100 чи 200-літрову бочку на 2\3 заповнити гноєм, залити водою та накрити кришкою бродити на 2 тижні.

На день добриво треба перемішувати тричі, а через 14 днів додати деревної золи (1 кілограм на 100 літрів, 2 кілограми на 200 літрів). Під час посадки вам треба додати 1 літр суміші в кожну лунку з коренеплодом.

Для удобрення пташиним послідом, треба взяти 700 грамів головного компонента та розвести в 10 літрах теплої води. Ємність накрийте кришкою та поставте в тепле місце. Настоюйте розчин 3 дні, тоді процідіть та додавайте по 1 літру в кожну лунку.

Трав'яний настій

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Під час посадки картоплі можна використовувати екологічні добрива – до прикладу, скошену траву. У ній містяться необхідні для картоплі поживні компоненти. Скошену траву викладіть в бочку та заповніть 2\3 від її обсягу, додайте 30 грамів сечовини, залийте водою, перемішайте та накрийте плівкою.

Залишіть в темному місці на 2 тижні. Після того, як добриво буде готове, додавайте по 1 літру для кожної лунку з картоплею.