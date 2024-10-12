Ви можете зібрати насіння для помідорів самостійно: ось як зберегти його до весни
Джерело:Southern living
Якщо ви вирощуєте свої томати на городі, ви вже знаєте, що насіння для них дуже важливе. І якщо ви не хочете купувати його, можете зібрати самостійно з плодів.
Звісно ж, урожай помідорів може залежати від великої кількості факторів: догляду, погоди, стану ґрунту. Але також він залежить від насіння, і якщо ви хочете переконатися, що воно найкраще, варто зібрати його самотужки, пише Southern Living.
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Чому потрібно зберігати насіння помідорів?
У цьому процесі є дві очевидні переваги. Перш за все, наступного року вам не доведеться купувати насіння для посадки. І, можливо, пакети з насінням не такі вже й дорогі, але навіщо купувати, якщо можна обійтися без цього?
По-друге, у вас є непогані шанси відтворити сорт помідорів, який ви вже знаєте і який вам подобається.
Як обрати помідори для насіння?
Першим кроком до посадки томатів з власного насіння є вибір плодів, з яких ви хочете його зібрати. Це має бути сорт з відкритим запиленням, а також повністю стиглий та вільний від хвороб.
Визначте, які особливості помідора вас найбільш цікавлять: солодкість, кислотність, раннє дозрівання чи стійкість до хвороб. Коли знайдете плід, що відповідає цим критеріям, його можна буде використати. Якщо робити це кожного сезону, ви обов'язково знайдете щось особливе.
Насіння помідорів можна збирати / Фото Pexels
Кожен помідор може мати до 100 насінин, тож вам не доведеться шукати помідори для насіння надто часто. Окрім того, за належного зберігання насіння може лежати 10 років чи навіть довше!
Як зібрати насіння помідорів?
Процес нескладний, і якщо ви будете дотримуватися кількох кроків, вже наступного року ви виростите повністю свої томати.
- Виберіть помідор. Плід має бути повністю стиглий, соковитий та пухкий. Немає сенсу збирати насіння з помідора, який не відповідає вашому смаку.
- Розріжте помідор та видаліть насіння. Насіння та м'якоть можна зачерпнути у невелику чисту баночку. М'якоть та рідина з помідора потрібні для того, щоб насіння ще могло ферментуватися протягом наступних кількох днів.
- Накрийте банку й ферментуйте. Використайте для цього паперовий рушник чи інший дихаючиий матеріал, закріпіть гумовою стрічкою. Тримайте до трьох днів, кожного дня перемішуючи один раз. Не хвилюйтеся, якщо у банці з'явиться грибок – це частина процесу.
- Наповніть банку водою. Після трьох днів бродіння відкрийте банку та наповніть її водою. Насіння має опуститися на дно, відділяючись від м'якоті. Воду вилийте й повторюйте процес, поки вона не стане чистою.
- Висушіть насіння. Процідіть насіння, а потім розкладіть на папері для висихання. Робити це потрібно за кімнатної температури та струшувати, аби насінинки висихали рівномірно.
- Зберігайте у прохолодній темній кімнаті. Після повного висихання, на яке потрібно кілька днів, насіння покладіть у контейнер чи пакет. Зберігайте у шафі чи прохолодній кімнаті до наступного року.