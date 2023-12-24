Найкраще, що ви можете зробити для своєї оселі, так це перейти до постійної охайності. У такому випадку прибирання займатиме набагато менше часу та буде в рази простішим. Та сказати це простіше, ніж зробити. Втім, є кілька простих лайфхаків, які спростять для вас цей процес.

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Як робити 10-хвилинне прибирання?

Уявіть собі, як мало часу ви би витрачали на чищення щодня, якби не відкладали усі завдання на потім, а починали їх виконувати раніше? Ще до того, як усе стане хаотичним та брудним?

Дуже часто безлад впливає не тільки на те, як виглядає ваше житло, але і на настрій та продуктивність. Погодьтеся, у неприбраній кімнаті набагато важче зосередитися на справді важливих речах: ви постійно краєчком свідомості будете думати про те, що вам потрібно прибрати.

І допомогти вам у цьому може звичайне 10-хвилинне прибирання. Робити його достатньо всього кілька разів та тиждень. І ось як воно працює: ви займаєтеся своїми справами, а потім робите для себе перерву на 10 хвилин. і в цей час активно займаєтеся прибиранням. Ви можете робити такі перерви, скажімо, двічі на день (і навіть не кожного дня!) і ваш дім завжди буде охайним і чистим.



Прибирати необовязково всього раз на тиждень / Фото Pexels

Прибирання зазвичай проходять так: ви можете за потреби помити посуд, підлогу чи пропилососити – і для цього не обов'язково чекати кінця тижня, якщо ви бачите, що підлога брудна. Звісно, вам не вдасться зробити це за один раз. Можливо, знадобляться кілька сеансів протягом дня.

Як почати робити таке прибирання?

Один із способів привити собі цю важливу звичку – це встановити таймер. Прихильникам техніки Помодоро (25 хвилин зосередженості і 5-хвилинна перерва), така стратегія точно підійде.

Також ви можете оцінити свій порядок у оселі на основі того, як ви себе почуваєте. Якщо вам здається, що квартира вже надто неприбрана – це значить, що настав час для 10-хвилинного прибирання.