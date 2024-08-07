Прибирати потрібно завжди згори до низу, щоб бруд не осідав на ділянки, які ви вже прибрали. А ще пилососити та мити підлогу варто в напрямку до виходу, щоб не ходити по чистій поверхні.

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Це базові знання щодо прибирання, втім домогосподиня поділилася кількома дієвими лайфхаками, які можуть вас здивувати своїм ефектом.

Гліцерин для меблів

Щоб кожного дня не протирати пилюку – додайте у воду трішки гліцерину. Він створить захисний шар на меблях і пил буде сідати вже не так інтенсивно. Окрім того, гліцерин є дуже бюджетним, а працює, як поліроль.

Гліцерин для підлоги

Для того, щоб не часто мити підлогу, гліцерин теж можна додати у воду та мити підлогу, як зазвичай. А ще слідів та розводів на підлозі завдяки гліцерину буде в рази менше.

Йод для чистих вікон

Вам це може здатися дивним, втім для того, щоб вікна були чистими – додайте кілька крапель йоду у воду та протріть цим розчином попередньо помите вікно. Після цього витріть паперовим рушником. Така процедура є корисною тим, що вікно залишатиметься чистим набагато довше, до того ж буде гарно блищати.