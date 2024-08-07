Убирать нужно всегда сверху вниз, чтобы грязь не оседала на участки, которые вы уже убрали. А еще пылесосить и мыть пол стоит в направлении к выходу, чтобы не ходить по чистой поверхности.

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Это базовые знания по уборке, впрочем домохозяйка поделилась несколькими действенными лайфхаками, которые могут вас удивить своим эффектом.

Глицерин для мебели

Чтобы каждый день не протирать пыль – добавьте в воду немного глицерина. Он создаст защитный слой на мебели и пыль будет садиться уже не так интенсивно. Кроме того, глицерин является очень бюджетным, а работает, как полироль.

Глицерин для пола

Для того, чтобы не часто мыть пол, глицерин тоже можно добавить в воду и мыть пол, как обычно. А еще следов и разводов на полу благодаря глицерину будет в разы меньше.

Йод для чистых окон

Вам это может показаться странным, впрочем для того, чтобы окна были чистыми – добавьте несколько капель йода в воду и протрите этим раствором предварительно вымытое окно. После этого вытрите бумажным полотенцем. Такая процедура полезна тем, что окно будет оставаться чистым гораздо дольше, к тому же будет хорошо блестеть.