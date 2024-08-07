Если ползунок в вашей молнии оторвался, проблему можно исправить благодаря такому кухонному предмету, как вилка.

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Как починить сломанную молнию

Все, что надо сделать – это запихнуть ползунок в два зубца столовых приборов, а потом засунуть подол куртки внутрь ползунка. Этот лайфхак поможет быстро и легко исправить проблему.

Часто бывает такое, что молния заедает. Чаще всего это происходит из-за ткани или ниток, которые застряли в зубчиках. Чтобы облегчить "езду" ползунка, смажьте зубчики графитовым карандашом или мылом. Нередко происходит и выгибание зубчиков, тогда на помощь придут плоскогубцы, которыми можно будет выпрямить их.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Если молния на одежде расходится, то причина может быть в изношенном или растянутом бегунке. Его лучше заменить на новый. В случае, если молния расходится только на определенном месте, то этот отрезок можно временно сшить нитью.

На самом же деле, сломанная молния – совсем не проблема. Поменять ее смогут в любом ателье или мастерской, и чаще всего с поломкой можно справиться самостоятельно в домашних условиях. Для этого даже не нужны особые умения, а лишь навыки и определенные инструменты. Несколько минут вашего времени и проблема будет легко решена.