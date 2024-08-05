Некоторые специалисты рассказали о 5 проверенных способах, которые действительно работают. Если же у вас возникнет ситуация, когда штопора не будет под рукой – просто попробуйте воспользоваться одним из этих методов.

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Используйте нож

Острый кухонный нож засуньте в пробку на 1 сантиметр и вращательными движениями вытяните ее наружу. Можно подцепить лишь слегка, а остальную часть достать руками. Лучше всего брать нож с зазубренным лезвием. Кроме ножа можно взять ключи с заостренным концом.

Нагрейте бутылку

В кастрюлю налейте воду и нагрейте ее на огне. Внутрь поставьте бутылку и подождите пока она нагреется. Из-за повышенной температуры пробка должна вылететь сама или хоть немного выйти из бутылки, дальше ее уже можно будет забрать самостоятельно.

От пробки из бутылки можно избавиться
От пробки из бутылки можно избавиться / Фото Pexels

Оберните полотенцем

Дно бутылки оберните полотенцем и начните легко стучать тыльной стороной винной емкости по стене до тех пор, пока пробка не выскочит, но не переусердствуйте, потому что можно разбить бутылку.

Раззуйтесь

Поставьте бутылку в ботинок дном вниз и настойчиво ударьте каблуком о стену, придерживая бутылку. С каждым ударом бутылки пробка будет сильнее вылетать из горлышка. Уже когда она выйдет наполовину, ее можно будет достать руками.

Возьмите плоскогубцы

Этот способ является самым безопасным и быстрым. Саморез или шуруп вверните руками в пробку, тогда зацепите плоскогубцами шляпку и вытяните саморез вверх.