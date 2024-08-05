Некоторые специалисты рассказали о 5 проверенных способах, которые действительно работают. Если же у вас возникнет ситуация, когда штопора не будет под рукой – просто попробуйте воспользоваться одним из этих методов.

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Используйте нож

Острый кухонный нож засуньте в пробку на 1 сантиметр и вращательными движениями вытяните ее наружу. Можно подцепить лишь слегка, а остальную часть достать руками. Лучше всего брать нож с зазубренным лезвием. Кроме ножа можно взять ключи с заостренным концом.

Нагрейте бутылку

В кастрюлю налейте воду и нагрейте ее на огне. Внутрь поставьте бутылку и подождите пока она нагреется. Из-за повышенной температуры пробка должна вылететь сама или хоть немного выйти из бутылки, дальше ее уже можно будет забрать самостоятельно.



От пробки из бутылки можно избавиться / Фото Pexels

Оберните полотенцем

Дно бутылки оберните полотенцем и начните легко стучать тыльной стороной винной емкости по стене до тех пор, пока пробка не выскочит, но не переусердствуйте, потому что можно разбить бутылку.

Раззуйтесь

Поставьте бутылку в ботинок дном вниз и настойчиво ударьте каблуком о стену, придерживая бутылку. С каждым ударом бутылки пробка будет сильнее вылетать из горлышка. Уже когда она выйдет наполовину, ее можно будет достать руками.

Возьмите плоскогубцы

Этот способ является самым безопасным и быстрым. Саморез или шуруп вверните руками в пробку, тогда зацепите плоскогубцами шляпку и вытяните саморез вверх.