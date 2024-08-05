Деякі фахівці розповіли про 5 перевірених способів, які дійсно працюють. Якщо ж у вас виникне ситуація, коли штопора не буде під рукою – просто спробуйте скористатися одним із цих методів.

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Використовуйте ніж

Гострий кухонний ніж запхайте в пробку на 1 сантиметр та обертальними рухами витягніть її назовні. Можна підчепити лише злегка, а іншу частину дістати руками. Найкраще брати ніж із зазубреним лезом. Окрім ножа можна взяти ключі із загостреним кінцем.

Нагрійте пляшку

У каструлю налийте воду та нагрійте її на вогні. Всередину поставте пляшку та почекайте поки вона нагріється. Через підвищену температуру пробка повинна вилетіти сама чи хоч трішки вийти з пляшки, далі її вже можна буде забрати самостійно.



Пробки з пляшки можна позбутися / Фото Pexels

Оберніть рушником

Дно пляшки оберніть рушником та почніть легко стукати тильною стороною винної ємності по стіні до тих пір, поки пробка не вискочить, але не перестарайтеся, бо можна розбити пляшку.

Роззуйтеся

Поставте пляшку в черевик дном вниз та наполегливо вдарте каблуком об стіну, притримуючи пляшку. З кожним ударом пляшки пробка буде сильніше вилітати з горлечка. Вже коли вона вийде наполовину, її можна буде дістати руками.

Візьміть плоскогубці

Цей спосіб є найбезпечнішим та найшвидшим. Саморіз чи шуруп вверніть руками в пробку, тоді зачепіть плоскогубцями капелюшок та витягніть саморіз нагору.