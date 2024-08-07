Якщо повзунок у вашій блискавці відірвався, проблему можна виправити завдяки такому кухонному предмету, як виделка.

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Як полагодити зламану блискавку

Все, що треба зробити – це запхати повзунок у два зубці столового приладдя, а тоді засунути поділ куртки всередину повзунка. Цей лайфхак допоможе швидко та легко виправити проблему.

Часто буває таке, що блискавка заїдає. Найчастіше це стається через тканину чи нитки, які застрягнули в зубчиках. Щоб полегшити "їзду" повзунка, змастіть зубчики графітовим олівцем чи милом. Нерідко стається й вигинання зубчиків, тоді на допомогу прийдуть плоскогубці, якими можна буде випрямити їх.

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Якщо блискавка на одязі розходиться, то причина може бути в зношеному чи розтягнутому бігунку. Його краще замінити на новий. У випадку, якщо блискавка розходиться тільки на певному місці, то цей відрізок можна тимчасово зшити ниткою.

Насправді ж, зламана блискавка – зовсім не проблема. Поміняти її зможуть в будь-якому ательє чи майстерні, та найчастіше з поломкою можна впоратися самостійно в домашніх умовах. Для цього навіть не потрібні особливі вміння, а лише навички та певні інструменти. Кілька хвилин вашого часу і проблема буде легко вирішена.