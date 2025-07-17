Кротів на ділянці більше не побачите: потрібен ефективний "Джин"

Пухкі купки землі – проблема кожного дачника. За нею стоїть не лише зіпсутий вигляд подвір’я, але й нашестя кротів, якого важко позбутися. Якщо ви вже спробували багато методів, але жоден з них не є дієвим, тоді рекомендуємо скористатися топовою порадою садівника.

Більшу частину свого життя кроти проводять під землею, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Наша дача". У них міцні передні кінцівки, за допомогою яких вони риють тунелі. Впродовж дня одна тварина здатна нарити аж 50 метрів, а горбики на поверхні землі – це пастки для черв’яків, личинок, жуків.

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Як позбутися кротів на ділянці?

Такі купки землі завдають шкоди сільськогосподарським рослинам, оскільки кроти знищують кореневу систему овочів чи квітів. Є багато методів, які дозволяють позбутися кротів, але не всі вони помічні. Блогер Валерій розповів реальний засіб, який виведе всіх кротів з ділянки.

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Він радить використовувати фумігаторні пігулки препарату "Джин". Щоб побачити результат, їх треба розсипати по кротовинах. Задля безпечного та ефективного застосування слід дотримуватися інструкції виробника, оскільки пігулки випаровують газ.



Порада, яка допоможе позбутися кротів / Фото Pexels

Запах газу здатен розійтися по всіх кротячих норах, змушуючи їх поступово залишати ділянку. Одного застосування вистачить, щоб кроти не поверталися на ділянку рік. За бажанням, процедуру можна проводити на початку весни в профілактичних цілях.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.

За словами садівника, саме "Джин" з усіх можливих препаратів є надійним та ефективним. Він справді показав хороший результат, тому дачник рекомендує пігулки всім, кого спіткало на подвір’ї та в саду нашестя кротів.