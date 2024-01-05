З колегами ми змушені контактувати щодня, а якщо вони токсичні, то часом це стає завданням із зірочкою.

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Психолог Юлія Гайдай розповіла, як навчитися вибудовувати власні кордони та не бути вразливими до впливу колег.

Токсичність людини проявляється за допомогою маніпулятивних поведінкових патернів, таких як знецінення, перенесення провини, газлайтинг чи гіперопіка.

Протистояти знеціненню на роботі чи нереалістичним вимогам буває непросто. Було б чудово, якби ви перестали сприймати їх поведінку на свій рахунок і абстрагуватися, втім це не так просто, як здається.

Токсичною людина стає через те, що в дорослому віці хоче компенсувати свій внутрішній біль. Проблема тягнеться з дитинства, коли дитину жорстко критикували батьки за будь-яку помилку, коли та намагалась якось себе захистити. Ставши дорослими ці люди розвантажують накопичену агресію на співробітниках.



Поради, які допоможуть вижити в колективі з токсичною людиною / Фото Elle

Як спілкуватися з токсичною колегою

Від таких людей варто абстрагуватися, тож психолог розповіла, як це грамотно треба зробити.

Не очікуйте, що така людина зміниться. Будуйте діалог з усвідомленням, що співрозмовник навряд чи колись буде поводитися інакше.

Навчіться окреслювати власні кордони. Токсичні люди люблять порушувати особистий простір інший та тиснути емоціями. Радимо відкинути ввічливість та позначати межі дозволеного.

Контролюйте розмову. Токсичні люди є добрими маніпуляторами, тож можуть завести розмову так, щоб ви потрапили в пастку. Стежте за напрямком бесіди та спритно змінюйте тему розмови.

Будьте стриманими. Токсичні люди люблять, щоб хтось став жертвою їхньої провокації та відповідав негативом на негатив. Тримайте рівновагу і не піддавайтеся цьому.

Будьте прямолінійними. Чітке висловлювання своєї позиції лякає токсичних людей, тому не бійтеся відверто казати про те, що вас не влаштовує.

Розібравшись в поведінці токсичних людей, вам стане легше від них дистанціюватися, а ще ви будете відчувати співчуття, а не злість чи ненависть.